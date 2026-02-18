Mais Médicos Especialista tem inscrições até esta quinta-feira (19/2)

E EuEstudante

O Ministério da Saúde abre o novo edital para o Projeto Mais Médicos Especialistas (PMM-E). O edital prevê a contratação de 1.206 profissionais em 16 especialidades prioritárias para atuar no Sistema Único de Saúde (SUS). As inscrições vão até amanhã (19) e podem ser realizadas por meio do portal Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde (UNA-SUS): https://bit.ly/4aXkQL2.

O projeto visa otimizar a eficiência do SUS, focando na redução das filas para consultas, exames e cirurgias, fortalecer as redes de saúde em regiões estratégicas e promover a qualificação de médicos especialistas por meio da formação em serviço, integrando o aprendizado à prática cotidiana da rede pública.

Para se inscrever, basta acessar o site: https://bit.ly/4aXkQL2 e realizar o cadastro. O candidato poderá apresentar até três títulos de especialista reconhecidos pela Comissão Nacional de Residência Médica. A seleção conta com as especialidades de: anestesiologista, cirurgião geral, cirurgião do aparelho digestivo, cirurgião oncológico, cirurgião proctologista, ginecologista e obstetra, cardiologista, endoscopista digestivo, gastroenterologista, oncologista clínico, radioterapeuta, radiologista, mastologista, otorrinolaringologista e médico patologista.

No momento da inscrição é necessário informar dois lugares de atuação, a escolha do local pode ser de estados diferentes. O candidato deve informá-lo por ordem de preferência já que a atuação acontece em diferentes regiões do Brasil. O resultado final sai dia ço no site de chamamentos públicos do Ministério da Saúde.

A uma reserva de 20% destinada a políticas de cotas. Para concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência, negras, indígenas ou quilombolas, o candidato deve selecionar a opção correspondente no formulário de inscrição e anexar os documentos comprobatórios exigidos. O envio de documentos prévios aplica-se aos autodeclarados negros, que serão convocados via edital e e-mail para uma banca de heteroidentificação telepresencial, onde ocorrera a validação da cota. O sistema não permitirá qualquer alteração após o encerramento do prazo, por isso é fundamental revisar todos os dados antes do envio.

A iniciativa prevê uma bolsa-formação mensal no valor fixo de R$ 10 mil aos selecionados. Esse valor pode chegar a R$ 20 mil como incentivo, a depender da dificuldade de levar e manter profissionais de saúde em determinado município, estado ou Distrito Federal. O pagamento é feito diretamente pelo Ministério da Saúde.

O projeto oferece o ciclo de aprimoramento profissional com duração de até 12 meses, sob a condução de instituições responsáveis por todo o suporte pedagógico, desde o acolhimento inicial e avaliação diagnóstica até o acompanhamento do cronograma acadêmico. Os participantes receberão uma bolsa formação mental e ajuda de cursos para imersões presenciais, benefícios que estão condicionados a participação efetiva nas atividades e ao cumprimento de carga horária semanal de 20 horas, sendo 16 horas dedicadas à prática e o restante ao desenvolvimento acadêmico.

Para mais informações, acesse o edital: https://bit.ly/4qEGMPJ.





*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá