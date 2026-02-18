Inscrições abertas para concurso em Senador Canedo com salário de R$ 11,9

Raphaela Peixoto

As provas objetivas estão previstas para o dia 31 de maio, em dois turnos - (crédito: Reprodução/Freepik )

Estão abertas as inscrições para o concurso público da Câmara Municipal de Senador Canedo (GO), que oferece 25 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva para o quadro permanente de servidores. Os salários chegam a R$ 11.903,79. Os interessados devem se inscrever pelo site do Instituto Consulpam, banca organizadora do certame, até o dia 17 de março. A taxa de inscrição é de R$ 80 para todos os cargos.

São ofertadas vagas para candidatos de níveis médio/técnico e superior. Para os cargos de nível médio ou técnico, o salário inicial é de R$ 4.425,53, com jornada de 30 horas semanais. Há oportunidades para funções como cerimonialista, assistente administrativo e operador de audiovisual.

Já para nível superior, os salários variam entre R$ 5.852,32 e R$ 8.125,33. Entre os cargos disponíveis estão designer gráfico e analista de mídias institucionais. Também são ofertadas vagas para cargos da carreira jurídica, sendo eles: analista legislativo – técnico jurídico (R$ 10.874,58) e procurador jurídico (R$ 11.903,79). O edital estabelece a reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência (PcD) e 20% para candidatos negros.

Provas em maio

As provas objetivas estão previstas para o dia 31 de maio, em dois turnos. Pela manhã, serão aplicadas as avaliações para os cargos de nível médio e técnico. À tarde, será a vez dos candidatos aos cargos de nível superior. Para os cargos da área jurídica, o concurso também contará com prova prático-profissional.