UnB divulga lista de aprovados na segunda chamada do vestibular

Lista de selecionados pode ser acessada no site do Cebraspe - (crédito: Sofia Sellani)

A Universidade de Brasília (UnB) e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) divulgaram, nesta sexta-feira (6/3), a lista de candidatos selecionados em segunda chamada do vestibular.

Aqueles que se encontram na relação de pessoas selecionadas devem enviar os documentos necessários para o registro acadêmico online no período determinado na agenda do calouro.

Candidatos ainda poderão ser convocados em chamadas subsequentes para o preenchimento de vagas que não foram ocupadas, caso selecionados nesta chamada não efetivarem o registro ou desistirem da vaga.

Para conferir a lista de nomes, acesse o edital no site do Cebraspe.