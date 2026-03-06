Universidade de Brasília

UnB divulga lista de aprovados na segunda chamada do vestibular

Candidatos selecionados devem fazer o registro online para efetivar o ingresso nos cursos

Correio Braziliense
postado em 06/03/2026 20:03
Lista de selecionados pode ser acessada no site do Cebraspe - (crédito: Sofia Sellani)
A Universidade de Brasília (UnB) e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) divulgaram, nesta sexta-feira (6/3), a lista de candidatos selecionados em segunda chamada do vestibular. 

Aqueles que se encontram na relação de pessoas selecionadas devem enviar os documentos necessários para o registro acadêmico online no período determinado na agenda do calouro. 

Candidatos ainda poderão ser convocados em chamadas subsequentes para o preenchimento de vagas que não foram ocupadas, caso selecionados nesta chamada não efetivarem o registro ou desistirem da vaga. 

Para conferir a lista de nomes, acesse o edital no site do Cebraspe.

