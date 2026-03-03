Professora da UnB vai ministrar a aula inaugural do curso de medicina na UnDF

Correio Braziliense

Pesquisadora Licia Mota é pós graduada em medicina pela Universidade de Brasília (UnB) - (crédito: Arquivo pessoal)

A professora da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília (FMUnB) Licia Mota vai ministrar a aula inaugural do curso de medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS) da Universidade do Distrito Federal (UnDF), na próxima segunda-feira (9/3). Inspirada na obra do pintor austríaco Gustav Klimt, a palestra, intitulada O friso da medicina, discutirá temas como superação de desafios, propósito e futuro da medicina no Brasil.

Um dos objetivos da aula é incentivar os calouros de medicina a buscarem sentido para sua formação para além dos estudos práticos e teóricos, dialogando questões existenciais que são recorrentes na vida universitária, como incertezas, inseguranças e medos.

Ao Correio, a professora explicou a relação da sua palestra com a obra do pintor austríaco. “A obra O friso de Beethoven, de Gustav Klimt, retrata uma jornada humana marcada pelo ideal, conflito e superação. Representa a busca pela felicidade e pelo sentido da existência, passando pelo enfrentamento de forças hostis até alcançar uma forma de reconciliação coletiva”, explica.

“Assim como no Friso, há uma travessia. Entre o ideal e a realidade, o futuro médico amadurece, desenvolve discernimento e aprende que a medicina não é apenas técnica, mas compromisso humano. Utilizar essa obra na aula é uma forma de lembrar que a formação médica é uma jornada de propósito. A ciência é essencial, mas ela ganha sentido quando integrada à dimensão humana do cuidado”, argumenta.

A professora da UnB celebra o convite para ministrar a aula magna da Escs. “É muito positivo ver que instituições sólidas e bem avaliadas estão comprometidas com a formação de médicos capazes de responder às demandas de uma sociedade cada vez mais atenta à qualidade da assistência em saúde”, celebra