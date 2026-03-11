GB Gabriela Braz

Universidade Brasil tem inscrições abertas para Medicina nos campus de São Paulo e Fernandópolis - (crédito: Divulgação/ Universidade Brasil)

A Universidade Brasil (UB) está com inscrições abertas para o ingresso no curso de medicina. As vagas são para os câmpus de São Paulo (capital) e Fernandópolis (SP), com inscrições até 13 de março por meio do site: https://bit.ly/4sxD4st. O processo seletivo contempla diferentes modalidades de acesso, incluindo vestibular agendado, aproveitamento da nota do Enem, ingresso para portadores de diploma, transferência externa e reingresso, conforme o campus escolhido.

Leia também: Aluna da UFRJ se torna a física mais jovem do país

No câmpus de São Paulo, o curso adota metodologias ativas de ensino, com destaque para o modelo PBL (Problem-Based Learning), que incentiva o aprendizado baseado na resolução de problemas clínicos e na integração entre teoria e prática. Além disso, a universidade conta com laboratórios multidisciplinares, Centro de Simulação Avançada em Saúde e ambientes voltados ao treinamento clínico e tecnológico, que ampliam o desenvolvimento das habilidades médicas desde os primeiros anos da formação.

Formas de ingresso

As formas de ingresso variam conforme o câmpus. Em Fernandópolis, os candidatos podem ingressar por vestibular, nota do Enem, portador de diploma de graduação, transferência externa ou reingresso. Já no câmpus de São Paulo, o ingresso pode ocorrer por vestibular, nota do Enem ou como portador de diploma de graduação.

Nos casos de vestibular e transferência externa, a seleção ocorre por prova agendada. Por sua vez, para ingresso via Enem ou portador de diploma, o candidato deve realizar o envio do boletim do Enem ou do diploma ou certificado de conclusão da graduação.

As taxas de inscrição variam de acordo com o câmpus e a modalidade escolhida. Em Fernandópolis, os valores são de R$ 50 para ingresso via Enem; R$ 200 para vestibular; R$ 250 para reingresso; R$ 300 para portador de diploma e R$ 350 para transferência externa. Já no câmpus de São Paulo, a inscrição é gratuita para candidatos que utilizarem a nota do Enem ou ingressarem como portadores de diploma, enquanto o vestibular possui taxa de R$ 200.

Além disso, a universidade também oferece condições que ampliam o acesso ao curso. No câmpus de São Paulo, as mensalidades podem partir de cerca de R$ 5 mil, conforme as condições oferecidas pela instituição e eventuais programas de incentivo ao ingresso.

Sobre a graduação

Ao longo da graduação, os estudantes também têm acesso a uma formação prática estruturada. O curso conta com internato médico obrigatório nos dois últimos anos (9º ao 12º semestre), realizado em unidades de saúde conveniadas no estado de São Paulo. Os alunos participam de atividades vinculadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo atendimentos realizados na Policlínica Universitária de Fernandópolis, ampliando o contato com a realidade da saúde pública e fortalecendo a experiência clínica durante a formação.

Com mais de cinco décadas de atuação no ensino superior, a instituição oferece a graduação em medicina em período integral, com duração de 12 semestres (seis anos). A formação é estruturada para desenvolver profissionais com sólida base científica, visão ética e abordagem humanizada da prática médica, combinando conhecimento acadêmico e vivência prática ao longo da graduação.

“A formação médica exige responsabilidade, qualidade acadêmica e forte conexão com a realidade do sistema de saúde. Nosso compromisso é preparar profissionais com sólida base científica, visão humanizada e experiência prática desde a graduação, contribuindo efetivamente para o fortalecimento da medicina no país”, afirma Bárbara Costa, reitora da Universidade Brasil.

Para mais informações, acesse o site da Universidade Brasil (UB): https://bit.ly/4rsSDB0.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá.



