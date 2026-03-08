Aluna da UFRJ se torna a física mais jovem do país Leia também

SS Sofia Sellani*

Caroline vai a escolas para falar sobre astronomia e ciências de forma acessível e encorajar estudantes a seguir a carreira - (crédito: Victor Hugo Antunes)

Com 19 anos, Caroline do Carmo se tornou a física mais jovem do Brasil. Por mais que tivesse “medo” de extraterrestres e teorias de alienígenas quando criança, e pensasse em seguir na área da saúde, o interesse pela astronomia começou no ensino médio. “Estudava sobre a área por conta própria, e fazia até cursos on-line”.

Hoje, entre os projetos que faz, está o Alcançando Estrelinhas, no qual Caroline vai as escolas para falar com os estudantes sobre astronomia e ciência. de forma acessível para encorajá-los a seguir a carreira. A física usa as redes sociais para divulgar conteúdo científico. Durante as palestras nas escolas, ela apresenta o desenho animado Equipe astros do amanhã, produzido por ela. O conteúdo está disponível gratuitamente no YouTube.

Com a ideia de tornar conteúdos científicos mais acessíveis, a conta @astrolinxy, no Instagram, com 200 mil seguidores, começou em 2021, quando Caroline ainda estava no ensino médio. “Na época, o meu público só eram familiares e alguns amigos da escola”, relembra. Porém, com a insistência e continuidade das postagens, atualmente o perfil também traz notícias recentes e artigos de estudos “traduzidos” em uma linguagem mais coloquial. Segundo a física, muitos têm interesse pela área, porém, pela falta da “tradução” e acesso acabam desistindo. As traduções de artigos em inglês ou francês.

Com o lançamento no próximo mês, o livro Universo e afins também segue com a proposta de tornar a ciência mais acessível. “Não importa se for criança, adulta, ou idosa, a ideia é que todos consigam entender e aproveitar a leitura da mesma forma”, explicou.

Apesar das dificuldades e dos obstáculos que encontrou durante a jornada acadêmica por conta de cor, gênero e idade, a carreira da física está longe do fim. O próximo passo foi dado: atualmente, Caroline está cursando ciências e matemáticas da Terra na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e afirma que está pronta para os próximos desafios. (SS)

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá