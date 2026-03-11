Faculdade de Comunicação da UnB sedia 25ª edição do ENEJor

IV Ian Vieira*

Premiação do 24ª Encontro Nacional de Ensino de Jornalismo (ENEJor) - (crédito: Divulgação/ENEJor)





Estudantes e profissionais de jornalismo poderão inscrever trabalhos para serem avaliados no 25ª Encontro Nacional de Ensino de Jornalismo (ENEJor), promovido pela Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo (ABEJ). O evento ocorrerá de 22 a 24 de abril, na Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). O tema desta edição é o ensino do jornalismo e a crise climática. Os artigos devem ser enviados até o próximo sábado (14/3), sendo necessário a inscrição de pelo menos um orientador. O envio do texto para submissão pode ser realizado por meio do site: https://eventos.galoa.com.br/.

Nesta edição, serão oito eixos temáticos. As submissões estão divididas em dois perfis de público, Grupo de Pesquisa (GP): destinado a graduados, mestres, doutores e estudantes de pós-graduação; Grupo de Trabalho (GT): focado em estudantes de graduação ou recém-graduados com até um ano de formação.

Os autores interessados podem inscrever os trabalhos nas seguintes frentes de Grupo de Pesquisa: GP Atividade de Extensão, GP Ensino de Ética e de Teorias do Jornalismo, GP Produção Científica, GP Produção Laboratorial (Eletrônicos e Impressos), GP Projetos Pedagógicos e Metodologias de Ensino.

Para Grupos de Trabalho, as frentes são de: comunicação científica, textos que apresentem resultados de pesquisas, discussões teóricas ou análises que relacionem teoria e prática; relato de experiência, trabalhos focados em resultados de atividades práticas, projetos laboratoriais, extensão ou metodologias de ensino desenvolvidas junto a estudantes, docentes ou comunidade.

Os valores de inscrição no evento variam para estudantes e docentes. Até 6 de abril, profissionais e pesquisadores pagam R$ 220, para pós-graduandos e graduados o valor é de R$ 90 e estudantes de graduação R$ 50. Até 20 de abril, os valores aumentam para R$ 250, R$ 120 e R$ 70, respectivamente. Associados são isentos do pagamento.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá