Vestibular Cidadão está com inscrições abertas até 30 de março

Correio Braziliense

O Vestibular Cidadão abre inscrições para alunos interessados em se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o PAS e vestibulares. Podem participar do processo seletivo estudantes que concluíram o ensino médio integralmente em escola pública, ou foram bolsistas integrais em escola particular. Também podem se inscrever pessoas matriculadas no 3º ano do ensino médio no ano letivo de 2026 em escola pública, ou na condição de bolsista integral em escola particular. As inscrições podem ser realizadas até 30 de março por meio do site: vestibularcidadao.com.

Leia também: Escolas da rede pública do DF atingem 100% de acesso à internet

O curso é totalmente gratuito. Apenas no ato da inscrição, os candidatos e candidatas devem pagar uma taxa no valor de R$ 8. Esse dinheiro é destinado à manutenção das atividades do cursinho. Para o primeiro semestre de 2026, estão disponíveis 100 vagas. Serão 50 vagas para a turma presencial, com aulas de segunda a sexta-feira, no período vespertino, no Centro Universitário Uni Processus, na Asa Sul. E as outras 50, serão para um turma remota, com aulas de segunda a sexta-feira, pelas plataformas Google Meet e Classroom.

Após preencher e enviar o formulário, e pagar a inscrição, os candidatos e candidatas serão convocados para uma entrevista. Aos que passarem das etapas do edital, serão convocados para o ingresso na instituição. As aulas estão previstas para começar no final deste mês de março.

Educação transforma vidas

Há mais de 20 anos o cursinho funciona com o auxílio de voluntários, professores e outros profissionais. Em 2025, o instituto foi um dos 384 cursinhos contemplados no primeiro edital da Rede Nacional de Cursinhos Populares do Ministério da Educação (CPOP). O apoio financeiro permitiu a concessão de bolsas para os alunos matriculados e professores voluntários.

Atualmente, o Vestibular Cidadão conta com um conjunto de parcerias para conseguir que jovens de baixa renda e de escolas públicas acessem o ensino superior. As aulas presenciais ocorrem de segunda a sexta-feira, em uma sala cedida pela UniProcessus, na Asa Sul. Neste ano, a parceria entre o programa e a Uniprocessus foi ampliada, com a concessão de 100 bolsas de estudo integrais em cursos de graduação, destinadas a alunos do proprio Vestibular Cidadão.

Confira o edital: vestibularcidadao.com.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá.



