Beatriz Mascarenhas

Escolas da rede pública do DF atingem 100% de acesso à internet - (crédito: Kayo Souza / MCom)

Alunos, professores, diretores e demais profissionais de todas as escolas públicas do Distrito Federal agora contam com acesso integral à internet de qualidade para uso pedagógico nas salas de aula. Da educação infantil ao ensino fundamental e médio, foi registrada cobertura total de conexão ao final do último ano, segundo dados divulgados pelo Censo Escolar 2025.

O marco foi alcançado após esforços realizados ao longo da última década. Desde 2015, a capital registrou crescimento de 4,1 pontos percentuais no acesso à internet nas escolas públicas. “Queremos a tecnologia na escola com fins pedagógicos, para auxiliar na aprendizagem do aluno e atuar como elemento complementar ao trabalho do professor. Há um esforço do governo para garantir 100% de conectividade nas escolas para esse fim”, afirmou o ministro da Educação, Camilo Santana.

O índice do Distrito Federal supera a média nacional, que chegou a 93,1% em 2025. O avanço é resultado de um conjunto de políticas voltadas à ampliação da conectividade nas instituições de ensino. Entre elas está a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas (ENEC), iniciativa que busca universalizar o acesso à internet de qualidade e garantir o uso pedagógico da tecnologia em todas as escolas públicas de educação básica do país.

Para alcançar esse objetivo, somente nos últimos dois anos foram destinados aproximadamente R$ 3 bilhões para ações de conectividade em escolas estaduais e municipais, em regime de colaboração com estados e municípios.

A expansão da infraestrutura, no entanto, não é a única frente de investimento. A estratégia também prevê o monitoramento técnico da qualidade das redes de internet nas escolas, com o objetivo de assegurar que o acesso esteja associado a condições efetivas de aprendizagem e uso pedagógico.

“O Censo apresenta a conectividade em geral, que pode atender à sala do professor, à direção ou à área administrativa. O que queremos é que o professor possa, por exemplo, transmitir um vídeo em sala de aula. Por isso criamos a Estratégia de Conectividade de Escolas, e passamos de 45% em 2023 para 70% este ano”, completou Santana.

*Com informações da Presidência da República.



