UnB abre inscrições para pós-graduação em educação física

IV Ian Vieira*

Inscrições para processo seletivo de mestrado e doutorado na Faculdade de Educação Física (FEF) abrirão 27 de abril - (crédito: Reprodução/Secom UnB/Luis Gustavo Prado)

O Programa de Pós-Graduação em Educação Física Universidade de Brasília (UnB) publicou o edital com inscrições para o processo seletivo de mestrandos e doutorandos. As inscrições abrem no https://sigaa.unb.br/, na aba de stricto sensu, às 8h de 27 de abril e seguem até 23h59 de maio. Ao todo, serão abertas 55 vagas para discentes.

São 27 vagas para doutorado e 28 para mestrado. Do total, quilombolas, indígenas, pessoas trans e pessoas com deficiência terão, cada uma das categorias, uma vaga nas cotas. Além disso, seis vagas serão para negros. No caso de não haver candidatos que optem pelas políticas de ações afirmativas para negros aprovados em número suficiente para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para ampla concorrência.

Nas áreas de concentração estão: estudos do movimento humano, desempenho e saúde; estudos socioculturais, políticos, pedagógicos e psicológicos da educação física.

A taxa de inscrição para o processo é de R$ 150 para mestrado e R$ 200 para doutorado. Todas as informações necessárias para inscrição e formulários a serem preenchidos estão disponíveis nos respectivos editais de seleção.

Em caso de problema técnico ocorrido no processo on-line, o candidato deverá entrar em contato, até 17h de 8 de maio, por meio do endereço fefpg@unb.br para informar eventuais problemas no acesso à plataforma.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá