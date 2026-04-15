Estudantes da USP ameaçam entrar em greve

IV Ian Vieira*

Paralisação dos estudantes da Universidade de São Paulo (USP) reivindica melhorias e apoia greve dos funcionários - (crédito: Reprodução/Adusp)

O Diretório Central de Estudantes Livre da Universidade de São Paulo convocou assembleia geral com inficativo de greve, que ocorrerá às 18h desta quarta-feira (15/4). Ontem, os alunos paralisaram as atividades com a adesão de mais de 115 cursos. Objetivo é apoiar a greve dos funcionários, reivindicar melhorias nos restaurantes universitários e aumento no valor das bolsas.

A assembleia ocorrerá na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH). A mobilização dos alunos da Universidade de São Paulo (USP) pede melhorias para a condição de permanência e denuncia má qualidade dos serviços oferecidos. Os discentes também afirmam que a paralisação ocorreu em apoio à greve dos funcionários, iniciada também na terça-feira (14/4).

Segundo os funcionários, a greve se iniciou após a quebra de isonomia nos reajustes salariais e benefícios. O Conselho Universitário aprovou uma gratificação mensal de R$ 4.500 destinada apenas aos professores docentes da USP. Os trabalhadores exigem que o valor também seja repartido entre os sevidores técnicos.

O Diretório também ressaltou a proibição das entidades estudantis de arrecadarem dinheiro com aluguéis de espaços para gráficas e lanchonetes. “Na prática, essa medida condena a autonomia financeira das entidades e de organização dos estudantes”, afirmam os estudantes em nota publicada nas redes sociais.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá