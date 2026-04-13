Professores da UnB marcam paralisação nesta quarta (15/3)

Victor Rogério*

Assembleia realizada pela ADUnB na última sexta (10/4) - (crédito: Reprodução / ADUnB)

A Associação dos Docentes da Universidade de Brasília (ADUnB) marcou paralisação nesta quarta-feira (15/4), com realização de ato na Reitoria, às 10h da data marcada. A mobilização é uma resposta à decisão do Ministério da Gestão e Inovação (MGI) que reduz a URP (Unidade de Referência dos Preços) aos professores ingressos após novembro de 2023. A URP é um valor que alguns servidores recebem por causa de reajustes antigos não pagos corretamente. Em 2 de abril, o MGI decidiu aplicar uma regra em que 60% dos acréscimos remuneratórios concedidos a partir da data serão utilizados para reduzir gradualmente o valor da URP. Assim, a absorção em abril impactaria o reajuste de 3,5% conquistado pela categoria após a greve de 2024.

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A paralisação foi aprovada na última sexta (10/3) durante assembleia da Associação dos Docentes da Universidade de Brasília (ADUnB). A associação decidiu manter estado de assembleia permanente, o que significa que as pautas podem ser discutidas e votadas ao longo de um prazo preestabelecido, geralmente semanas ou até meses.



“Seguimos na luta pelo respeito ao processo judicial, pelo direito dos docentes ingressos após 2023 ao recebimento da URP, pela suspensão dos descontos a aposentados e pela não absorção da URP em progressões e promoções”, publicou o perfil da Associação dos Docentes da Universidade de Brasília (ADUnB) nas redes sociais.

Confira a nota da ADUnB:

"A ADUnB reafirmou sua discordância quanto à implementação da absorção de 60% do reajuste neste momento, destacando que o processo judicial ainda não foi concluído e segue com recursos pendentes de análise no Supremo Tribunal Federal, sob relatoria da ministra Cármen Lúcia. Para o sindicato, a adoção antecipada da medida ignora etapas do trâmite judicial e dificulta a construção de uma solução negociada.

Durante a assembleia, foi destacado que a ADUnB tem defendido, ao longo de todo o processo, a inclusão dos docentes que ingressaram após novembro de 2023 no recebimento da URP, com pagamento retroativo, bem como a interrupção dos descontos aplicados a aposentados.

Mereceu destaque, a discussão da absorção sobre progressões e promoções. A diretoria da ADUnB explicitou sua veemente divergência sobre esse tema que afeta diretamente a produção intelectual docente.

Ao final da assembleia, a categoria deliberou pela adoção de Estado de Assembleia Permanente e pela realização de uma paralisação na próxima quarta-feira, dia 15 de abril. Na mesma data, foi convocado um ato na Reitoria, às 10h, em defesa da autonomia universitária e da manutenção da URP.

A presidente da ADUnB, Maria Lídia Bueno Fernandes, reforçou a importância da participação da categoria nas ações do sindicato em defesa da URP, destacando que o cenário permanece dinâmico e que a entidade segue atuando de forma contínua e contundente na defesa dos direitos dos docentes."



