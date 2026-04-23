GB Gabriela Braz

Turma do Bem oferece tratamento odontológico em ação solidária - (crédito: Divulgação/ Turma do Bem)

A Turma do Bem, uma rede de voluntariado especializado, realizará na próxima terça-feira (28) uma Megatriagem Odontológica 2026. A ação identifica jovens de 11 a 17 anos sem acesso a dentista e encaminha os casos mais graves para tratamento gratuito até os 18 anos. A iniciativa, que ocorrerá, simultaneamente, em mais de 156 municípios brasileiros, selecionará crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social para receberem tratamento dentário completo e gratuito. Em Brasília, a ação ocorrerá no Bloco S da Universidade Católica de Brasília (UCB), das 8h às 17h.

Os selecionados durante a ação contarão com acompanhamento odontológico integral em consultórios particulares de dentistas voluntários até completarem 18 anos. A expectativa para 2026 é que mais de cinco mil novos pacientes sejam encaminhados para tratamento em todo o país.

Como participar

Para participar, os interessados deverão comparecer aos postos de triagem espalhados pelo Brasil. É obrigatório que o jovem esteja acompanhado por um responsável e apresente RG e comprovante de residência. É possível conferir o local da Megatriagem de cada cidade por meio do site: https://bit.ly/4sN58YE.

A triagem consiste em um exame visual rápido e não invasivo feito por um dentista voluntário. Além da condição clínica, será avaliada a carência socioeconômica da família para priorizar os casos mais graves.

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Com seis anos de parceria, Colgate e Turma do Bem já realizaram duas edições da Megatriagem. O objetivo em comum de democratizar a saúde bucal selecionou mais de 10 mil jovens para receberem tratamento odontológico gratuito. Além disso, desde 1994 o programa "Sorriso Saudável, Futuro Brilhante" já beneficiou mais de 20 milhões de crianças brasileiras.

A parceria com a Colgate, por meio do programa Sorriso saudável, futuro brilhante, também reforçará o evento com atividades educativas e distribuição de kits de higiene bucal para crianças, jovens e responsáveis.

“Essa mobilização nacional é para lembrarmos que a saúde bucal não pode ser um artigo de luxo. Nossa missão é garantir que a condição socioeconômica não seja um impedimento para que esses jovens sorriam, estudem e busquem oportunidades sem dor ou vergonha," afirma o Dr. Fábio Bibancos, presidente voluntário e fundador da Turma do Bem.

A professora de Odontologia da Universidade Católica de Brasília e cirurgiã-dentista Daniele Silveira foi reconhecida como Melhor dentista do mundo pela ONG Turma do Bem, título concedido a profissionais que se destacam não apenas pela excelência técnica, mas também pelo impacto social na promoção da saúde bucal e inclusão de populações vulneráveis. A premiação foi entregue em 8 de dezembro, em cerimônia no Teatro São Pedro, em São Paulo.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá.



