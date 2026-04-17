Programa de intercâmbio Pontes para o Mundo tem inscrições prorrogadas

Correio Braziliense

O resultado da seleção será divulgado no site da SEEDF - (crédito: Divulgação/SEEDF )

Por João Hermógenes

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) prorrogou a inscrição para o programa de intercâmbio Pontes para o Mundo até 21 de abril. As inscrições são realizadas por meio do portal do programa https://pontesparaomundo.se.df.gov.br/. A medida visa ampliar o acesso dos estudantes ao intercâmbio e garantir que todos tenham tempo hábil para regularizar as informações e concluir a inscrição.

Para a edição de 2026, são ofertadas 400 vagas para intercâmbio internacional, distribuídas entre Reino Unido, Canadá, França e Espanha. Para participar, é necessário ter entre 16 e 17 anos, estar matriculado na segunda série do ensino médio da rede pública do Distrito Federaç (DF) e manter frequência mínima de 80%. Nesta segunda edição, os estudantes dos colégios militares também estão incluídos e poderão garantir uma vaga no programa.

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O processo seletivo será dividido em duas etapas. A primeira consiste na análise documental, de caráter eliminatório e classificatório. Já a segunda etapa será a prova de conhecimentos em línguas estrangeiras (inglês, espanhol e francês).

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá