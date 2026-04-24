Alunos e professores da UnDF fazem protesto na W3

Correio Braziliense

Manifestantes cobram cumprimento de promessas feitas pela governadora, Celina Leão - (crédito: Divulgação/ DCA UnDF)

Por João Hermógenes*

Em greve há mais de um mês, docentes e alunos da Universidade do Distrito Federal (UnDF) promoveram ato nesta sexta-feira (24/4), em frente a Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS) na W3 Norte. Eles reivindicam a saída da reitora Simone Bencke, a permanência de cursos em seus câmpus originais que estavam previstos para serem realocados para Ceilândia.

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Os manifestantes também exigem o cumprimento das promessas feitas em reunião recente com a governadora, Celina Leão, para o exoneração imediata da atual reitora da universidade e do cancelamento do contrato de aluguel com o Centro Universitário — Iescb.

"A mobilização reflete a insatisfação da comunidade diante da ausência de medidas concretas até o momento, reforçando a urgência no cumprimento dos compromissos assumidos publicamente. Os manifestantes exigem respostas efetivas e imediatas, em respeito à transparência, à gestão adequada dos recursos públicos e aos interesses da comunidade acadêmica" afirma Bárbara Cristina Oliveira, Presidente do Diretório Central Acadêmico da UnDF.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá



