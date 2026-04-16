Em greve há quase 1 mês, professores da UnDF aguardam efetivação de proposta do GDF

Reunião foi composta por deputados de oposição, presidente da Câmara Legislativa, governadora Celina Leão e representantes da UnDF - (crédito: Reprodução/GDF)

A greve dos professores da Universidade do Distrito Federal Jorge Amaury (UnDF) se aproxima de um mês e segue em negociação com o Governo do Distrito Federal (GDF). Iniciado em 20 de março, o movimento ganhou novos desdobramentos após reunião realizada na tarde dessa quarta-feira (15/4), no Palácio do Buriti, com a presença de parlamentares distritais e estudantes.

Participaram do encontro os deputados de oposição Fábio Felix (PSOL), Gabriel Magno (PT), Chico Vigilante (PT), Dayse Amarílio (PSB), Ricardo Vale (PT) e o presidente da Câmara Legislativa, Wellington Luiz, além de representantes da comunidade acadêmica.

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De acordo com a vice-presidente da Seção Sindical dos Docentes da UnDF (SindUnDF), Kíssila Mendes, foram apresentados dois projetos de lei relacionados à carreira docente e à estrutura administrativa da universidade, além de um documento visando ao encerramento da greve.

“A contraproposta do governo foi: exoneração imediata da Reitora Pro Tempore com nomeação de nova reitoria, manutenção dos estudantes no seu campus de origem e análise do contrato de aluguel do Iesb com possibilidade de revogação”, explicou.

Segundo ela, a assembleia docente deliberou de forma unânime que a efetivação dessas medidas seria suficiente para suspender a paralisação. “A assembleia decidiu por unanimidade que a efetivação da proposta da governadora é suficiente para a suspensão de greve docente. Aguardamos a exoneração da reitora, que foi prometida para imediatamente”, afirmou.

Kíssila ressaltou ainda que a troca na reitoria não fazia parte da pauta inicial da categoria, mas passou a ser considerada. “Entendemos que é uma proposta fundamental visto que não há diálogo interno”, completou.

Apesar disso, a governadora Celina Leão (PP) não confirmou a substituição da reitoria. Em agenda na manhã desta quinta-feira (17/4), ela indicou que o governo ainda avalia a situação. “Nós ficamos de ter uma segunda reunião com eles, mas a gente está tomando providências nos dois aspectos. Vamos pedir o levantamento de dados sobre tudo isso, para que a gente possa tomar uma decisão embasada em legislação e em decisões técnicas também de governo.”

Em nota, a UnDF informou que não foi oficialmente comunicada sobre qualquer mudança na gestão. A instituição destacou que o processo eleitoral para escolha do novo reitor já está em andamento, com consulta à comunidade acadêmica prevista para 18 de maio e término da atual gestão em 27 de julho.