Correio Braziliense

Alunos e docentes da UnB durante a manifestação - (crédito: divulgação/ADUnB)

Por João Hermógenes* — Docentes e alunos da Universidade de Brasília (UnB) realizaram na manhã desta quinta-feira (30/4) um ato público em frente ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) contra a absorção da Unidade de Referência de Preços (URP). A mobilização foi acompanhada por uma paralisação total das atividades acadêmicas no campus Darcy Ribeiro e nas unidades de Planaltina, Ceilândia e Gama.

O grupo se reuniu na Esplanada dos Ministérios por volta das 10h, após transporte organizado pela Associação dos Docentes da UnB (ADUnB) sair da sede do sindicato. O foco do protesto é a decisão do governo federal, oficializada em 2 de abril, de abater 60% dos reajustes e progressões de carreira para reduzir gradualmente o valor URP — índice de 26,05% — nos contracheques.

A categoria argumenta que a medida anula vitórias recentes, como o reajuste da greve de 2024, e desconsidera a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de março de 2025, que reconheceu o direito consolidado dos docentes.

De acordo com a assessoria da ADUnB, foram entregues dois documentos: um ofício apresentando a carta à Ministra Esther Dweck e com as reivindicações do movimento e outro ofício previamente entregue, pedindo reunião com o MGI. O sindicato também informou que a haverá outra assembleia para definir o encaminhamento futuro da categoria

*Estagiário sob a supervisão de Ronayre Nunes