GB Gabriela Braz

Faculdade Anhanguera retoma atendimentos de saúde e direito em Brasília - (crédito: Divulgação/ Anhanguera)

A Faculdade Anhanguera volta com o funcionamento das clínicas-escola para o público. As unidades Águas Claras e Taguatinga Shopping estão com atendimentos disponíveis à população. Os serviços contemplam áreas como análises clínicas, fisioterapia, psicologia e nutrição, oferecidos com valores acessíveis, além do atendimento gratuito em direito de família e cível por meio do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ).

Os atendimentos são realizados por alunos dos cursos da área da saúde e de direito, sempre sob a supervisão de professores e profissionais qualificados. A proposta é unir formação prática e impacto social, atendendo a comunidade com qualidade e responsabilidade.

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Para a área da saúde, os serviços oferecidos serão Laboratório Escola de Análises Clínicas (LEAC), propondo exames laboratoriais bioquímicos, hematológicos, imunológicos, microbiológicos, de urina e de fezes; Clínica de Fisioterapia, com atendimentos de ortopedia para adultos, crianças e adolescentes, neurofuncional adulto e infantil, além de saúde da mulher; Clínica de Nutrição disponibilizando consultas nutricionais com bioimpedância para adultos e adolescentes a partir de 10 anos e a Clínica de Psicologia apresentando acompanhamento para crianças a partir de 8 anos, adolescentes e adultos.



Os atendimentos serão de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h e sábado, das 8h às 12h, exceto fisioterapia, que atende normalmente até as 18h. O agendamento pode ser feito pelo formulário: https://bit.ly/4tjwK8e ou no caso do LEAC, também pelo WhatsApp (61) 3353-7913.

Para o Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), é oferecido orientações jurídicas gratuitas em processos, como pensão alimentícia, divórcio, inventário, execução e revisão de pensão, entre outros temas do direito de família.

Os atendimento, também, serão de segunda a sexta-feira, no período da tarde, das 14h às 18h. Tem alguns horários excepcionais como segunda-feira, das 19h30 às 21h30, e terça-feira, das 8h20 às 11h20. O agendamento ocorre presencialmente, no endereço: QS 01, Rua 210, Lote 40, no Taguatinga Shopping, no Areal (Águas Claras), Brasília/DF ou pelo telefone (61) 3451-8829.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá.