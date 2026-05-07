Fies 2026: Resultado das vagas remanescentes é divulgado

IV Ian Vieira*

Entre os dias 8 e 11 de maio, os pré-selecionados devem validar as informações declaradas na inscrição - (crédito: Divulgação/MEC)

O Ministério da Educação (MEC) divulgou, nesta quinta-feira (7/5), o resultado da seleção dos estudantes que se inscreveram no processo seletivo com oferta de vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), referente ao primeiro semestre de 2026. O resultado pode ser conferido na página do programa, disponível no Portal Acesso Único.



Entre 8 e 11 de maio, os pré-selecionados devem validar as informações declaradas na inscrição, diretamente na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino superior para a qual o estudante foi pré-selecionado. O prazo para essa última validação é de até 10 dias, contados a partir do terceiro dia útil, logo após a data da validação da inscrição pela CPSA.



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O estudante pré-selecionado na vaga do Fies Social, com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa, não precisa comprovar a renda familiar junto à CPSA, mas deverá comparecer à comissão para validar as demais informações, de 8 até 11 de maio.



Quem foi pré-selecionado deve verificar se poderá atender à exigência de frequência mínima, ainda no 1º semestre de 2026, no curso, turno e local do curso para o qual se inscreveu.



Os candidatos que não foram pré-selecionados na chamada única serão incluídos automaticamente na lista de espera, cuja convocação ocorrerá no período de 15 a 29 de maio.



*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá