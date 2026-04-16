Estudantes do ensino médio podem se inscrever em projeto que simula a ONU

Correio Braziliense

Estão abertas, até o dia 1º de maio, as inscrições para a 24ª edição da Simulação das Nações Unidas para Secundaristas (Sinus) - (crédito: Divulgação/Sinus/UnB)

Estão abertas, até o dia 1º de maio, as inscrições para a 24ª edição da Simulação das Nações Unidas para Secundaristas (Sinus), promovida por estudantes de relações internacionais da Universidade de Brasília (UnB). O evento está marcado para ocorrer de 3 a 6 de junho e tem o objetivo de valorizar a coletividade e estimular a justiça social. Podem participar estudantes do ensino médio de escolas públicas e particulares. Alunos da rede pública e bolsistas da rede privada são isentos de taxa de inscrição.

O projeto de extensão vai beneficiar pelo menos 50 alunos de escolas públicas do DF. Ao todo, 20 jovens já foram selecionados em outro projeto. Com vaga garantida na Sinus, esses estudantes participam de curso formativo na UnB aos sábados para se qualificarem para a simulação e realizam imersão na universidade, em contato com profissionais e estudantes da instituição de ensino. Os alunos também recebem refeição (café da manhã e almoço).

Os estudantes de escola pública selecionados foram avaliados por processo seletivo, que incluiu produção de redação e foi divulgado na rede pública de ensino do DF. A seleção considerou o perfil e o interesse dos alunos em questões internacionais e projetos sociais. Ainda há 30 vagas para alunos de escolas públicas se cadastrarem gratuitamente e formalizarem pedido de isenção.

Para o secretário-geral da Sinus, Thomás Víctor Nicoletti, essa simulação é muito importante para auxiliar os alunos. “A simulação transforma alunos do ensino médio em líderes mundiais, durante evento presencial em Brasília. Ao longo do projeto, os jovens de escolas públicas, bolsistas de escolas particulares e demais alunos representam diferentes países em simulações da Alta Cúpula da ONU, defendendo interesses, negociando e buscando soluções para problemas do cenário internacional, com foco na cooperação global”.

O Modelo das Nações Unidas (MUN), segundo ele, é reconhecido mundialmente como uma ferramenta poderosa de educação, ajudando a desenvolver habilidades interpessoais e a compreensão de perspectivas culturais diversas.

A edição deste ano traz um tema: “Eu sou porque nós somos”, inspirado na filosofia de grupos étnicos africanos chamada Ubuntu, mesmo título do livro produzido pelos alunos de relações internacionais da UnB que integram o projeto. A obra será lançada no dia 22 de maio, às 18h30, no Teatro Nacional.

Confira o passo a passo das inscrições:

Para participar, o principal requisito é estar cursando qualquer ano do ensino médio. O processo exige atenção aos prazos e documentos.

1. Escolha a modalidade de participação:

As inscrições podem ser feitas de forma individual ou coletiva, por meio de um formulário. Se um grupo de alunos quiser representar sua escola, eles devem formar uma delegação, que precisará indicar uma estudante como chefe do colegiado e uma professora conselheira para acompanhar o grupo.

2. Isenção para estudantes:

Alunos de escolas públicas ou bolsistas de colégios particulares podem se cadastrar gratuitamente. Basta formalizarem o pedido de isenção no próprio formulário de inscrição, anexando a comprovação de renda familiar, autodeclaração de renda e o documento de identificação. A lista será divulgada dia 13 de maio.

3. Taxa para alunos de escolas particulares:

A participação de alunos de escolas particulares é confirmada mediante o pagamento da taxa de inscrição, que é feito pela plataforma Cheers (via Pix, crédito ou débito). Os valores mudam de acordo com a data de compra, divididos em lotes.

3. Preenchimento do formulário e envio de documentos:

É obrigatório preencher o formulário oficial do evento. Nesta etapa, o candidato envia comprovante de vínculo com a escola (carteirinha válida, declaração ou histórico escolar) e fotografia recente, estilo documento 3x4 (individual, nítida, com o rosto bem enquadrado, sem filtros ou óculos escuros, e preferencialmente com fundo neutro).

Critérios de seleção e próximas etapas

A organização avaliará os inscritos com base em critérios que priorizam a diversidade. A seleção incentiva ativamente a participação de mulheres, pessoas negras, indígenas, amarelas, não brancas, população LGBTQIAP+ e pessoas com deficiência (PcD), além de buscar uma boa variedade de escolas e representatividade de várias regiões do Brasil. Após a validação da inscrição, os estudantes selecionados receberão um novo formulário para escolherem os comitês e as representações (países) que desejam assumir, respondendo a perguntas sobre suas motivações. Os resultados da seleção serão enviados por e-mail até o dia 13 de maio de 2026, com uma segunda chamada prevista para o dia 20 de maio, caso haja desistências.



