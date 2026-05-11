Faculdades de Direito da USP manifestam repúdio à violencia policial

Correio Braziliense

Faculdades de Direito do Largo de São Francisco e de Ribeirão Preto da USP manifesta repúdio a violência - (crédito: Reprodução/ USP imagens)

As Faculdades de Direito do Largo de São Francisco e de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP) publicaram nota conjunta manifestando repúdio à utilização da violência policial como instrumento de ação política ou mecanismo de solução de conflitos no âmbito universitário.

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Leia a nota na íntegra:

A Universidade Pública constitui espaço privilegiado de pluralidade, reflexão crítica e convivência democrática. É por meio do diálogo institucional, do debate qualificado e do respeito às divergências que se produz conhecimento e se constroem soluções legítimas para os desafios coletivos. A intolerância, a intimidação e quaisquer formas de violência são incompatíveis com os valores acadêmicos, republicanos e humanistas que historicamente orientam a Universidade de São Paulo.

As Faculdades de Direito da USP reafirmam, nesse contexto, a necessidade urgente de retomada do diálogo entre a Reitoria e a comunidade estudantil, em ambiente pautado pelo respeito mútuo,pela responsabilidade institucional e pela observância dos princípios democráticos que regem a vida universitária. A superação do atual cenário exige compromisso coletivo com a preservação da paz institucional, da autonomia universitária e da proteção dos direitos fundamentais de todas as pessoas que integram a comunidade acadêmica.