Amanda S. Feitoza

Protesto de universitários em SP termina em confronto com vereadores - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

Um protesto de estudantes da Universidade de São Paulo, Universidade Estadual Paulista e Universidade Estadual de Campinas terminou em confusão e intervenção policial na tarde desta segunda-feira (11/5), no centro de São Paulo. O ato ocorreu em frente ao prédio onde seria realizada uma reunião do Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas (Cruesp).

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Segundo relatos e vídeos divulgados nas redes sociais, estudantes se concentravam na região da República para cobrar mais investimentos nas universidades estaduais quando houve um tumulto envolvendo os vereadores Rubinho Nunes e Adrilles Jorge, ambos do União Brasil.

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Os dois parlamentares chegaram ao local pouco antes das 14h30. Minutos depois, teve início um confronto entre manifestantes e os vereadores. A Polícia Militar interveio utilizando gás de pimenta para dispersar o grupo.

Após a ação policial, a reunião do Cruesp foi cancelada. Cercados pela PM, os estudantes deixaram a região da República e seguiram em marcha em direção à Avenida Paulista.

O protesto marca uma escalada na mobilização estudantil nas universidades estaduais paulistas. A greve começou na USP e já se estendeu para a Unesp e a Unicamp. Os estudantes reivindicam aumento nos investimentos em permanência estudantil, reajuste das bolsas e melhorias nos serviços universitários.

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A paralisação teve início em 14 de abril, após estudantes aderirem à greve dos servidores das universidades. O movimento critica uma gratificação mensal de R$ 4.500 concedida a docentes sem reajuste equivalente para outros setores das instituições.