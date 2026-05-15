Estudantes da UFRJ organizam paralisação na próxima terça-feira (19/5)

IV Ian Vieira*

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) suspende aulas - (crédito: Diogo Vasconcellos/CoordCOM/UFRJ)

Estudantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) paralisarão as atividades na próxima terça-feira (19/05). A categoria denuncia a má qualidade das refeições nos Restaurantes Universitários (RUs) e exige a rescisão do contrato com a empresa Nutryenerge. Os discentes protestam também contra os cortes em bolsas de monitoria, atrasos nos salários de funcionários terceirizados e a precarização da segurança pública durante operações policiais no entorno dos campi.

De acordo com lideranças discentes, mais de 200 bolsas de monitoria foram cortadas pela Reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Paralelamente, o resultado do novo pregão eletrônico para a gestão dos Restaurantes Universitários (RUs), previsto para a última sexta-feira (8/5), foi suspenso após a concessionária Nutryenerge judicializar o caso. A universidade dispõe de um prazo legal de 10 dias para apresentar suas contrarrazões em juízo, o que estenderá o cronograma de transição do serviço. Em meio ao impasse, funcionários terceirizados vinculados à prestadora denunciam o atraso frequente e o não pagamento de verbas salariais.

Mais de 70 cursos confirmaram adesão ao movimento de paralisação. Em comunicado oficial, o Centro Acadêmico de Informática (CAInfo) notificou o corpo discente sobre os critérios de assiduidade: “Orientamos que os docentes mantenham a contabilização de presença normalmente em suas aulas. O Centro Acadêmico de Informática ficará responsável pelo controle de frequência dos estudantes que participarem das atividades da paralisação, encaminhando posteriormente a lista nominal para que o abono das faltas seja aplicado exclusivamente aos participantes do movimento”.

O Centro Acadêmico de Terapia Ocupacional (Cato) também aderiu à paralisação e enfatizou o caráter político do ato. Em nota pública, a entidade representativa destacou: “Paralisar também é um ato de luta e resistência. É defender uma universidade pública, segura, digna e de qualidade para todos. O Centro Acadêmico de Terapia Ocupacional se soma a essa mobilização ao lado de outros cursos da UFRJ, porque lutar pela permanência estudantil e pela nossa universidade é uma responsabilidade coletiva”.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá