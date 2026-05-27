USP, Unesp e UFPR remarcam vestibulares após divulgação das datas do Enem

IV Ian Vieira*

Enem - (crédito: Angelo Miguel/MEC)

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) e a Universidade Federal do Paraná (UFPR) anunciaram alterações nas datas dos vestibulares 2027 após a divulgação do calendário do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, cuja as provas serão aplicadas em 8 e 15 de novembro. A mudança ocorreu após coincidência no dia das provas. O objetivo da decisão é ampliar as possibilidades para os candidatos participarem de mais de um processo seletivo, a nível estadual e nacional.

Na Universidade de São Paulo (USP), a primeira fase da Fuvest foi antecipada de 15 de novembro para 1º de novembro de 2026, enquanto a segunda fase passou dos dias 13 e 14 de dezembro para 6 e 7 de dezembro. Já a Universidade Estadual Paulista (Unesp) adiou o vestibular em três semanas: a primeira fase saiu de 1º de novembro para 22 de novembro, e a segunda etapa foi transferida de 6 e 7 de dezembro para 13 e 14 de dezembro. Segundo as instituições, a alteração também ajuda a reduzir impactos logísticos relacionados a locais de prova e equipes de aplicação.

Já na UFPR a data de aplicação da prova, que a partir deste ano terá fase única, estava marcada para 15 de novembro, mesma data do 2º dia do Enem. A mudança obrigou a universidade a alterar o Vestibular 2027 para 1° de novembro. A prova teórica objetiva específica do curso de música também foi remarcada de 16 de novembro para 2 de novembro. Os períodos de inscrição e de solicitação de isenção continuam na data prevista.

O Enem 2026 será aplicado nos dias 8 e 15 de novembro, mantendo a tradição de realização em dois domingos consecutivos. Antes das mudanças, havia risco de coincidência direta entre os vestibulares das universidades e o exame nacional, cenário que poderia obrigar candidatos a escolher entre os processos seletivos.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá