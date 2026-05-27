Inep abre inscrições para fiscais do Enem, com diárias de até R$ 864

Anna Júlia Castro

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, entre os dias 8 e 28 de junho - (crédito: Freepik/jannoon028)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nesta quarta-feira (27/5) a abertura das inscrições para a Rede Nacional de Certificadores (RNC) 2026, equipe responsável por acompanhar e fiscalizar e aplicação de exames nacionais, como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os profissionais selecionados poderão receber até R$ 864 por dia de atuação.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, entre os dias 8 e 28 de junho. A seleção busca servidores públicos federais e professores efetivos das redes estaduais e municipais interessados em atuar na verificação dos procedimentos de segurança e logística das provas.

A remuneração prevista é de R$510 por dia de trabalho em demandas regulares. Já em casos de deslocamento superior a 150 quilômetros, o valor sobe para R$ 864. O Inep, porém, informa que despesas com alimentação, hospedagem e transporte não serão reembolsadas.

Para participar, é necessário ter ensino médio completo, possuir smartphone ou tablet com acesso próprio à internet e disponibilidade para realizar a capacitação on-line obrigatória. Também é exigido rendimento mínimo de 70% no treinamento virtual.

Outro critério importante é não ter vínculo com nenhuma etapa da organização dos exames, como impressão, aplicação ou correção das provas. Além disso, o candidato não pode estar inscrito no exame em que pretende atuar como certificador, nem ter parentes de até terceiro grau participando das avaliações.

Os certificadores terão a missão de acompanhar presencialmente a aplicação das provas, verificar a abertura dos malotes, fiscalizar horários, monitorar possíveis ocorrências e preencher relatórios oficiais do sistema da RNC. A jornada no dia da aplicação começa às 8h e pode se estender até as 20h.

Calendário 2026

Inscrição: 8 a 28 de junho de 2026.

Divulgação da relação de inscritos confirmados: 6 de julho de 2026.

Recurso das inscrições não confirmadas: 7 a 12 de julho de 2026.

Resultado do recurso e convocação para capacitação: 27 de julho de 2026.

As provas acompanhadas pela equipe da RNC ocorrerão ao longo do segundo semestre de 2026:

Exame Nacional do Ensino Médio ( Enamed): 13 de setembro

Enamed): 13 de setembro Prova Nacional Docente ( PND): 20 de setembro

PND): 20 de setembro Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem): 1º e 8 de novembro

As inscrições devem ser realizadas pelo portal oficial do Inep. Candidatos que ainda não têm cadastro no sistema do governo federal precisarão criar uma conta na plataforma Gov.br antes de concluir o processo.

Vale ressaltar que a seleção para a RNC, é um processo seletivo para prestação de serviço temporário e eventual, sem a criação de qualquer vínculo empregatício com o Inep. Diferente de um concurso tradicional, não há aplicação de provas de conhecimento.

Os candidatos são selecionados com base no cumprimento de requisitos específicos de escolaridade e vínculo profissional, além da aprovação em um curso de capacitação online.

A atuação ocorre de forma pontual, restrita aos dias de aplicação dos exames federais, e a remuneração é paga sob a forma de Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso (GECC), funcionando como um ganho extra para os profissionais convocados.

*Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia