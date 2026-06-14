Inscrições abertas para o Sisu+ 2026 a partir de segunda (15/6)

Correio Braziliense

MEC abre "Sisu +" para preencher vagas remanescentes - (crédito: Reprodução/ MEC)

As inscrições para a etapa complementar do Sisu+ 2026, conhecido como Sisu do meio do ano, ocorrem de 15 a 19 de junho de 2026, pelo Portal de Acesso Único. A etapa é para quem se inscreveu na etapa regular do Sisu 2026, mas não efetuou matrícula em nenhuma vaga.

Além das notas de 2026, é possível utilizar as notas das edições do exame de 2023, 2024 ou 2025. O candidato pode selecionar até duas opções de curso, turno, local de oferta e instituição, definindo uma ordem de preferência. Ao escolher o curso, o sistema escolherá automaticamente a nota que garante a melhor média ponderada.

De acordo com informações do Ministério da Educação, os candidatos com os melhores desempenhos são classificados de acordo com as opções de curso escolhidas, o número de vagas disponíveis, as modalidades de concorrência selecionadas e os pesos definidos para cada curso pela instituição.

