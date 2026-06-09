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Sisu+: MEC divulga consulta de vagas para 2º semestre; veja

Programa inédito visa ocupar vagas remanescentes; veja quem pode participar e como consultar os cursos e instituições disponíveis para o 2º semestre

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Correio Braziliense
postado em 09/06/2026 10:50 / atualizado em 09/06/2026 10:52
As inscrições para o Sisu+ ocorrem entre 15 e 19 de junho, pelo Portal de Acesso Único - (crédito: (Marcelo Camargo/Agência Brasil))
As inscrições para o Sisu+ ocorrem entre 15 e 19 de junho, pelo Portal de Acesso Único - (crédito: (Marcelo Camargo/Agência Brasil))

O Ministério da Educação (MEC) disponibilizou a página de consulta de vagas do Sisu+, uma nova etapa complementar do Sistema de Seleção Unificada. A ferramenta, liberada em 8 de junho, permite consultar antecipadamente a oferta de vagas para ingresso no segundo semestre de 2026.

A plataforma permite filtrar cursos, instituições, estados e municípios, além de detalhar modalidades de concorrência e ações afirmativas. Ao todo, 34 instituições públicas de educação superior aderiram ao programa para ofertar vagas remanescentes.

Como se inscrever no Sisu+

As inscrições para o Sisu+ ocorrem entre 15 e 19 de junho, pelo Portal de Acesso Único. Os interessados devem ter participado de uma ou mais edições do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) nos últimos três anos e também da etapa regular do Sisu 2026.

Para a seleção, o sistema utilizará a edição do Enem que garantir a melhor média ponderada para o curso escolhido. O candidato pode selecionar até duas opções de curso, turno, local de oferta e instituição, definindo uma ordem de preferência.

O programa integra um ciclo de aprimoramento do Sisu, que inclui as alterações na Lei de Cotas e melhorias no sistema de inscrição. A nova seleção busca ampliar o acesso à educação superior e contribuir para a ocupação de vagas disponíveis.

A etapa também fortalece as instituições públicas ao permitir que utilizem a estrutura do Sisu para preencher vagas, evitando a necessidade de processos seletivos próprios, que possuem regras, calendários e canais de divulgação distintos.

A iniciativa deve beneficiar especialmente:

  • cursos que dependem de chamadas sucessivas para preencher vagas;

  • instituições que realizariam processos próprios para o segundo semestre;

  • cursos de licenciatura, engenharias e outras áreas estratégicas;

  • instituições que desejam reduzir custos e ampliar a divulgação das vagas.

O objetivo é reduzir a necessidade de processos seletivos paralelos e apoiar a organização das ofertas acadêmicas em um ambiente já conhecido. A medida também amplia a visibilidade de vagas disponíveis em instituições localizadas em regiões interiorizadas do país.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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