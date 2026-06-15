UnB oferece 150 vagas em curso de Inteligência Artificial

Correio Braziliense

Equipe do Lab Livre UnB - (crédito: Divulgação - UnB)

Estudantes e profissionais do Distrito Federal podem se especializar em Inteligência Artificial na Universidade de Brasília (UnB). A Residência Tecnológica em IA é gratuita e tem formação prática e presencial no campus da UnB Gama, além do pagamento de bolsa-auxílio de R$ 1.500. São oferecidas 150 vagas com certificação e atividades voltadas a desafios reais do mercado. A formação é destinada a estudantes e profissionais interessados em atuar no desenvolvimento de soluções baseadas em dados e IA, preferencialmente com formação ou experiência em áreas como ciência da computação, engenharia, ciência de dados, tecnologia da informação e campos correlatos.

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As inscrições começam nesta segunda-feira (15) e vão até 29/6, por meio do link https://formacao.eldorado.org.br/residencia-ia-unb. A seleção será feita em três etapas: inscrição on-line, prova e entrevistas presenciais. As aulas começam em 17 de agosto. Com uma jornada formativa de oito meses, a trilha de aprendizado contará com conhecimentos em IA, machine learning, análise de dados e tecnologias emergentes e conta com o acompanhamento de mentores com experiência acadêmica e de mercado. “A proposta da residência é capacitar profissionais para atuar com Inteligência Artificial a partir de problemas reais. Não se trata apenas de aprender conceitos ou ferramentas, mas de desenvolver soluções, trabalhar em equipe e entender como essas tecnologias podem ser aplicadas em empresas, instituições e políticas públicas”, explica a coordenadora do curso e do Lab Livre da UnB, Carla Rocha.

O curso será realizado pelo Lab Livre — Laboratório de Competência em Software Livre da

UnB — em parceria com o Instituto de Pesquisas Eldorado. Integrando o programa TIC em Trilhas para Inteligência Artificial, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), a iniciativa é voltada a estudantes universitários e profissionais já formados do Distrito Federal. “A residência reforça o papel da universidade pública na formação de profissionais preparados para lidar com tecnologias emergentes e fortalece uma agenda estratégica para o Distrito Federal: formar mão de obra qualificada em Inteligência Artificial, ampliar oportunidades para estudantes e contribuir para o desenvolvimento do ecossistema de inovação de Brasília”, afirma professora Loana Velasco, vice-coordenadora da Residência Tecnológica e professora da Faculdade UnB Gama.

CAPACITAÇÃO NACIONAL

Com previsão de execução ao longo de três anos, a iniciativa pretende capacitar cerca de 1.800 profissionais em diferentes regiões do país. As primeiras turmas serão realizadas nas cidades de Brasília (DF), Campinas (SP), Manaus (AM) e Porto Alegre (RS). O programa foi desenvolvido para atender à crescente demanda por profissionais qualificados em Inteligência Artificial no Brasil, contribuindo para o fortalecimento do ecossistema nacional de tecnologia e inovação.

A iniciativa é apoiada pelo MCTI, com recursos da Lei nº 8.248/1991, e coordenada pela Softex. Além da UnB, a PUC-Campinas também é parceira do projeto, com previsão de ampliação para outras instituições de ensino ao longo da execução. A capacitação também está alinhada ao Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA 2024–2028), contribuindo para a formação de profissionais em tecnologias estratégicas para o desenvolvimento do país.