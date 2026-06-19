UCB fecha parceria com instituto chinês de genômica para prevenção de câncer colorretal

JP João Pedro de Lara Resende

Acordo firmado entre instituto chines e univerdade brasileira (UCB) visa prevenção do câncer - (crédito: UCB/Divulgação)

A Universidade Católica de Brasília (UCB) assinou nesta sexta-feira (19), na China, uma parceria com o Beijing Genomics Institute (BGI) para desenvolver um projeto de diagnóstico precoce do câncer colorretal no Brasil.

O projeto vai validar no país um teste baseado na análise de DNA fecal, capaz de identificar alterações moleculares associadas ao tumor antes dos sintomas clínicos. O método é não invasivo e dispensa a colonoscopia como primeiro passo do rastreamento.

O câncer colorretal é o terceiro tipo mais comum no Brasil, com cerca de 45.630 novos casos estimados por ano, segundo o Inca. Atinge homens e mulheres em proporções semelhantes.

O BGI participou do Projeto Genoma Humano e atua em mais de 100 países. Em estudos conduzidos na China com 98.683 participantes, o teste apresentou 88% de sensibilidade para detecção do câncer colorretal e 46% para lesões precursoras avançadas.

A proposta prevê estudo clínico com 2 mil participantes no Distrito Federal, acompanhados por até cinco anos. Os resultados serão comparados com os da colonoscopia, padrão-ouro no diagnóstico.

"A possibilidade de identificar o câncer colorretal em estágios iniciais pode transformar a forma como fazemos prevenção, ampliando as chances de cura e reduzindo os custos do tratamento", afirma a professora Rosângela Vieira de Andrade, do Programa de Pós-graduação em Ciências Genômicas e Biotecnologia da UCB.

Um ponto central do estudo é a composição genética brasileira. Por ser altamente miscigenada, a população pode gerar evidências sobre o desempenho da tecnologia em perfis distintos dos asiáticos onde o exame foi desenvolvido.

A parceria também prevê formação de mestres, doutores e pós-doutores, além de transferência de tecnologia. A comitiva na China inclui o presidente da UBEC, Irmão Paulo Fossatti, o vice-presidente Padre Anselmo da Silva Nascimento e a gerente de Relações Institucionais da UCB, Rossana Balestra Choze.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá