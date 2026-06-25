Vestibular 60mais: UnB convoca 144 aprovados para o segundo semestre de 2026

Correio Braziliense

Cebraspe divulga resultado do processo seletivo 60+ UnB - (crédito: Divulgação/Secom-UnB)

A Universidade de Brasília (UnB) divulgou, nesta quinta-feira (25/6), o resultado da primeira chamada do Processo Seletivo 60+/2026. A lista foi publicada pelo Cebraspe e convocou 144 candidatos. As aulas do segundo semestre começam em 10 de agosto

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O processo seletivo é destinado a pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. A seleção do 60mais é feita por meio de uma prova de redação em língua portuguesa, aplicada apenas no Distrito Federal — a desta edição foi realizada em 17 de maio. Nesta edição, ofertou 218 vagas em cursos de graduação nos quatro Câmpus da UnB: Darcy Ribeiro (Plano Piloto), Ceilândia, Gama e Planaltina. A lista dos selecionados está disponível para consulta no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos (Cebraspe), banca responsável pelo certame.

A iniciativa integra a Política do Envelhecer Saudável, Participativo e Cidadão (PESPC) da UnB, aprovada em fevereiro de 2023 pela Câmara de Direitos Humanos da instituição. A primeira turma do 60mais ingressou no primeiro semestre de 2024, com 136 calouros.

Mais informações estão disponíveis em www.cebraspe.org.br/vestibulares/VESTUNB_26_1_60MAIS.

