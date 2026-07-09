Bolsas na Universidade de Toronto: estude no Canadá de graça

Correio Braziliense

Abertas as inscrições para o programa de bolsas de estudo Lester B. Pearson - (crédito: Imagem de Rosy Nguyen por Pixabay )

A Universidade de Toronto, no Canadá, abriu as inscrições para o programa de bolsas de estudo Lester B. Pearson, destinado a estudantes internacionais. Os subsídios são integrais e cobrem 100% das mensalidades, além de oferecerem auxílio financeiro para moradia.

Segundo a universidade, o programa busca reconhecer alunos com histórico acadêmico excepcional, criatividade e que são vistos como lideranças em suas escolas. Um dos critérios de seleção considera a atuação do candidato na comunidade de origem e o impacto positivo gerado por suas ações.

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São oferecidas bolsas de estudo que incluem com taxas do curso, livros, seguro para acidentes e moradias pagas pelo intercâmbio.

Como se candidatar

Para concorrer, o estudante precisa solicitar uma indicação de sua escola de ensino médio e, em seguida, se inscrever no processo seletivo da universidade. Após a inscrição, o candidato recebe um link personalizado para preencher o formulário específico da bolsa Lester B. Pearson.

Para se candidatar, o aluno tem que estar matriculado no último ano do ensino médio em 2026/2027 ou ter se formado não antes de junho de 2026. Os alunos que já estejam cursando o ensino superior ou que iniciem seus estudos de nível superior em janeiro de 2027 na Universidade de Toronto ou em outra instituição de ensino superior não são elegíveis para a Bolsa Internacional Pearson.

A indicação devem ser realizadas até 9 de outubro pelo site https://apply.adm.utoronto.ca/register/pearson-participate

A Universidade de Toronto é referência em ensino e pesquisa no Canadá e está entre as 50 melhores do mundo. A instituição oferece 700 programas de graduação em áreas como ciências humanas e sociais, ciências da vida, física e matemática, gestão, ciências da computação, engenharia, música e arquitetura.