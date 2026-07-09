Pão de Açúcar realiza mutirão de empregos com 40 vagas em Brasília

Correio Braziliense

Mutirão presencial de recrutamento para preencher 40 vagas de emprego em lojas da rede em Brasília - (crédito: Divulgação - Pão de Açucar)

O Pão de Açúcar promoverá, no dia 14 de julho (terça-feira), um mutirão presencial de recrutamento para preencher 40 vagas de emprego em lojas da rede em Brasília. Os candidatos poderão participar do processo seletivo em um dos três horários disponíveis: 9h, 11h ou 14h.



As oportunidades são para os cargos de repositor, operador de caixa, fiscal de prevenção de perdas, açougueiro e padeiro. Não é necessário ter experiência para participar do processo seletivo para os cargos de nível inicial, ampliando as oportunidades para quem busca ingressar no mercado de trabalho.

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Os interessados devem comparecer à unidade do Pão de Açúcar localizada na SCRS 516, Bloco A, Lojas 45/46, Asa Sul, Brasília (DF), portando documentos pessoais e currículo atualizado.



Os profissionais contratados terão acesso a um pacote de benefícios, que inclui assistência médica e odontológica, vale-refeição, seguro de vida, convênio com academias, extensão das licenças maternidade e paternidade, cooperativa de crédito, previdência privada, entre outros.