Enamed 2026: Nova chance para solicitar atendimento especializado

Correio Braziliense

CFM defende a aplicação do Enamed, mas o considera pouco profundo para avaliar a formação em medicina - (crédito: Reprodução/Enamed)

Candidatos que tiveram o pedido de atendimento especializado para o Exame Nacional de Aptidão para Médicos (Enamed) 2026 negado têm uma nova e última chance para reverter a decisão. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) reabriu o prazo para a apresentação de recursos após o encerramento do período original, garantindo que todos os participantes possam solicitar as condições especiais necessárias para a prova.

Atenção: o novo prazo é extremamente curto e termina amanhã, 10 de julho, às 23h59 (horário de Brasília). Os candidatos, que receberam o resultado preliminar dos pedidos no dia 4 de julho e tiveram o prazo original para recurso encerrado em 7 de julho, devem submeter a nova documentação exclusivamente pelo Sistema Enamed. O resultado final desta nova rodada de recursos será divulgado em 14 de julho.

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A medida é crucial para a isonomia do exame, que se tornou um requisito obrigatório para o exercício da medicina no Brasil. Conforme anunciado pelo Inep em junho de 2026, a aprovação no Enamed é agora indispensável para médicos formados no país ou com diploma revalidado, integrando a nova política de formação profissional da área, instituída por medida provisória.

O que é o atendimento especializado?

O atendimento especializado é um direito de participantes com alguma deficiência, transtorno funcional específico ou outra condição de saúde que demande auxílio extra durante a prova. O objetivo é oferecer recursos que permitam ao candidato realizar o exame em igualdade de condições com os demais.

Entre os recursos que podem ser solicitados estão tempo adicional, auxílio para leitura, sala de fácil acesso, intérprete de Libras, prova em braile ou com fonte ampliada, além de mobiliário acessível. Cada caso é analisado individualmente com base na documentação enviada.

Como apresentar o recurso

Para entrar com o recurso, o participante deve acessar o Sistema Enamed com seu login e senha. Na plataforma, será necessário anexar novos documentos que comprovem a necessidade do atendimento, como laudos médicos atualizados e detalhados.

É importante que os laudos descrevam com clareza a condição do candidato e especifiquem qual tipo de auxílio é necessário para a realização da prova. Documentos incompletos ou ilegíveis podem levar a uma nova negativa, por isso a recomendação é revisar tudo cuidadosamente antes do envio.