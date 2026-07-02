Anna Júlia Castro

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, entre os dias 14 e 17 de julho - (crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

O Ministério da Educação (MEC), divulgou nesta quarta-feira (1º/7) a abertura das inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) referente ao segundo semestre letivo de 2026. Ao todo neste ano, estão sendo ofertadas mais de 112 mil vagas para quem deseja ingressar no ensino superior privado com com auxílio do financiamento estudantil.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, entre os dias 14 e 17 de julho. Podem participar os candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010, desde que tenham alcançado média mínima de 450 pontos nas provas; não tenham zerado a redação e não tenham participado do exame na condição de treineiro. Além disso, é necessário possuir renda familiar bruta mensal per capita de até três salários mínimos.

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Como funciona a classificação

A seleção dos candidatos será feita com base na nota obtida no Enem, respeitando a ordem decrescente das pontuações e considerando o tipo de vaga, grupo de preferência e modalidade de concorrência escolhidos pelo estudante.

O processo seguirá a seguinte ordem de prioridade:

Candidatos que não concluíram o ensino superior e nunca foram beneficiados pelo Fies;

Candidatos que não concluíram o ensino superior, já utilizaram o Fies e quitaram a dívida;

Candidatos que concluíram o ensino superior e nunca foram beneficiados pelo programa;

Candidatos que concluíram o ensino superior, utilizaram o Fies e já quitaram o financiamento.

Resultado e lista de espera

O Fies possui apenas uma chamada regular. O resultado da pré-seleção será divulgado em 30 de julho. Os estudantes selecionados deverão acessar o sistema Fies Seleção para complementar a inscrição entre os dias 31 de julho e 4 de agosto.

Cada candidato poderá ser pré-selecionado em apenas uma das opções de curso, turno, instituição e local de oferta escolhidas durante a inscrição. Quem não for convocado na chamada única será automaticamente incluído na lista de espera, utilizada para preencher vagas remanescentes.

As convocações ocorrerão entre 7 de agosto e 24 de setembro. O MEC orienta os candidatos a acompanharem atentamente os prazos e procedimentos previstos no edital para evitar a perda da vaga.

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Cronograma do Fies 2026/2

Inscrições: 14 a 17 de julho

Resultado da chamada única: 30 de julho

Complementação das inscrições: 31 de julho a 4 de agosto

Convocações da lista de espera: 7 de agosto a 24 de setembro

Metade das vagas será destinada ao Fies Social

Nesta edição, 50% das vagas serão reservadas para estudantes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que possuam renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa.

Os candidatos contemplados pelo Fies Social poderão solicitar financiamento de até 100% dos custos educacionais do curso. Além disso, os estudantes dessa modalidade ficam dispensados da comprovação de renda junto à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA).

No entanto, será necessário comparecer à comissão para validação das demais informações fornecidas durante a inscrição. Caso sejam identificadas divergências nos dados declarados, a apresentação de documentos complementares poderá ser solicitada.

Vagas PcD

Já os candidatos que concorrerem às vagas destinadas às pessoas com deficiência deverão apresentar laudo médico contendo a espécie e o grau da deficiência, além do código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID).

Criado em 2001, o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um programa do Ministério da Educação que oferece financiamento para estudantes matriculados em cursos de graduação de instituições privadas de ensino superior que possuam avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

Ao longo dos últimos 10 anos, mais de 1 milhão de brasileiros foram beneficiados pelo programa, democratizando o acesso à educação superior no país e ampliando as oportunidades para estudantes de baixa renda ingressarem na universidade.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes