Residência médica HT 2027: divulgado edital com 34 vagas em Curitiba

Correio Braziliense

Médico no celular - (crédito: Freepik)

O Hospital do Trabalhador (HT), localizado em Curitiba (PR), divulgou o edital para o processo seletivo de residência médica de 2027. A instituição oferece 34 vagas, distribuídas entre especialidades de acesso direto e com pré-requisito. O edital deve ser acessado pelo site https://cdn.medblog.estrategiaeducacional.com.br/wp-content/uploads/2026/07/ht_edital2027.pdf.

A seleção será dividida em duas etapas. A primeira é uma prova objetiva, sob responsabilidade do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná (NC/UFPR). A segunda consiste em uma análise curricular, conduzida pela Comissão de Residência Médica (Coreme) do hospital.

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Como funcionará a seleção

As inscrições estarão abertas de 27 de julho a 24 de agosto de 2026. A taxa para participar do processo seletivo é de R$ 1.000,00. A prova objetiva está agendada para o dia 18 de outubro, com início às 14h.

A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, terá formatos distintos. Para as especialidades de acesso direto, o exame contará com 80 questões de múltipla escolha. Já para as áreas com pré-requisito, a avaliação terá 50 questões sobre conhecimentos específicos.

Para avançar à fase seguinte, os candidatos precisam acertar no mínimo 50% da prova. Contudo, apenas os que obtiverem as melhores notas, em um número correspondente a até três vezes a quantidade de vagas por especialidade, serão convocados para a análise curricular.

Em caso de empate na última posição, todos os candidatos com a mesma pontuação serão chamados. A documentação para a análise do currículo deverá ser enviada entre 16 e 19 de novembro de 2026, seguindo as diretrizes do edital.



Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.