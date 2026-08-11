Hospital Universitário Cajuru abre processo seletivo para residência médica

Correio Braziliense

Médico no celular - (crédito: Freepik)

Por: Gabriela Santos*

O Hospital Universitário Cajuru (HUC), vinculado à Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), publicou o edital nº 021/2026 para o processo seletivo de residência médica com início no primeiro semestre de 2027. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site entre 21 de agosto e 21 de setembro, mediante o pagamento da taxa de R$880,00.

A seleção será dividida em três fases. A prova objetiva, análise curricular e banca de heteroidentificação. . A prova objetiva, que será realizada em 18 de setembro, presencialmente no câmpus da PUCPR, em Curitiba. O avaliação terá duração de 5 horas para os programas sem pré-requisito e é composta por 100 questões, para os programas com pré-requisito o tempo total de 4 horas com 40 questões.

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A segunda etapa é a análise curricular e serão para os candidatos que obtiverem pelo menos 50% de nota na prova objetiva e estiverem classificados para envio da documentação os dias 7 a 10 de dezembro. Para as especialidades de acesso direto, é obrigatória a apresentação do boletim de desempenho do ENAMED com conceito "proficiente".

Por fim, a terceira Fase é a heteroidentificação, o procedimento acontece de forma presencial e eliminatório para confirmar a autodeclaração dos candidatos inscritos nas vagas de ações afirmativas.

O processo seletivo oferece vagas em duas modalidades. Na modalidade de acesso direto e sem pré-requisito, não há exigência de formação prévia em outra especialidade médica. Podem se inscrever candidatos que estejam concluindo o último semestre do curso de Medicina na data da prova ou que já tenham concluído a graduação e possuam o diploma devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina (CRM). E as especialidades com pré-requisito destinam-se a médicos especialistas que pretendem complementar sua formação.



Entre as especialidades sem pré-requisito estão anestesiologia, cirurgia geral, clínica médica, medicina de emergência, medicina intensiva, neurocirurgia, neurologia, oftalmologia, ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia e radiologia.

As especialidades com pré-requisito englobam áreas como cirurgia plástica, cirurgia torácica, cirurgia vascular, coloproctologia, urologia, cardiologia, cirurgia da mão e angiorradiologia e cirurgia endovascular. Algumas das vagas contam com bolsas subsidiadas pelo Ministério da Educação (MEC), condicionadas à disponibilidade orçamentária do Ministério da Saúde.