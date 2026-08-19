STJ libera MEC para intervir em cursos de medicina com nota baixa

Decisão afeta 107 faculdades no país. Entenda as medidas que buscam garantir uma melhor formação para os futuros médicos do Brasil

Início Eu estudante Ensino superior
Correio Braziliense
postado em 19/08/2026 16:18
Entre as medidas previstas para as instituições com baixo desempenho estão a suspensão da oferta de vagas vinculadas ao Prouni e Fies - (crédito: Pexels / Felipe Queiroz)
Entre as medidas previstas para as instituições com baixo desempenho estão a suspensão da oferta de vagas vinculadas ao Prouni e Fies - (crédito: Pexels / Felipe Queiroz)

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) restabeleceu as medidas cautelares impostas pelo Ministério da Educação (MEC) a 107 cursos de medicina com baixo desempenho. A decisão liminar, proferida nesta quarta-feira (19/8), suspendeu uma determinação anterior do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1).

Leia mais: Reviravolta no Enamed: Justiça suspende resultados do exame de 2025

As ações de supervisão do MEC afetam instituições que tiveram nota baixa no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed). O objetivo é melhorar a qualidade do ensino e garantir a boa formação dos futuros médicos. Entre as medidas previstas para as faculdades com baixo desempenho estão:

  • suspensão de ofertas de vagas pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e pelo Programa Universidade para Todos (Prouni);
  • redução do número de vagas autorizadas;
  • suspensão de novos vestibulares e processos seletivos.

A revisão e a atualização das Diretrizes Curriculares Nacionais também integram as ações voltadas à formação médica.

O que é o Enamed

A Medida Provisória nº 1370, publicada em 19 de junho de 2026, estabeleceu o Enamed como uma ferramenta para avaliar a proficiência dos estudantes de medicina e a qualidade dos cursos de graduação. O exame é uma modalidade do Exame Nacional de Desempenho do Estudante (Enade) para a área médica.

A iniciativa faz parte de uma política pública de avaliação da formação, com governança estatal e articulação com os sistemas de educação e saúde.

O MEC afirmou que seguirá defendendo uma abordagem que valorize a formação de qualidade, a responsabilidade das instituições de ensino e o papel do Estado para induzir melhorias, assegurando o direito da população a profissionais bem formados.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor. As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação