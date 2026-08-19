Workshop na UnB reúne ciência, inovação e sustentabilidade no Cerrado

A Rede Biota Cerrado participa da organização do Workshop da Rede Centro-Oeste de Pesquisa e Pós-Graduação, que será realizado no dia 26 de agosto. O evento acontecerá das 8h às 12h, no Auditório 1 do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília (UnB).
O encontro reunirá pesquisadores, docentes e estudantes para debater temas estratégicos relacionados à biodiversidade, inovação, saúde e sustentabilidade. Um dos destaques será a conferência do cientista britânico Prof. David R. Galbraith.
O pesquisador da University of Leeds, no Reino Unido, apresentará a palestra Seca limite: Quantificando os limites de resistência hídrica de florestas da borda sul da Amazônia. Galbraith é reconhecido por suas pesquisas sobre os impactos das mudanças climáticas na dinâmica das florestas tropicais. Ele compartilhará resultados sobre os limites ecológicos das florestas na transição entre Cerrado e Amazônia, considerando o aumento da frequência e da intensidade das secas.
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Para Damaris Silveira, uma das organizadoras, o workshop é “um momento de conhecer novas parcerias, estimular estudantes a se envolverem com a ciência e mostrar o poder das instituições públicas no desenvolvimento científico do país”.
Debates sobre inovação e sustentabilidade
Além da conferência internacional, o evento terá apresentações sobre fitoinsumos, novos materiais para um futuro sustentável e educação em saúde. As discussões também abordarão arboviroses, biodefensivos e bioinsumos para fortalecer a cooperação científica na região Centro-Oeste.
A participação é gratuita, mediante preenchimento de formulário de inscrição. A iniciativa, que tem apoio da Capes e da FAPDF, é organizada pela Rede Centro-Oeste de Pesquisa e Pós-Graduação.
A rede reúne instituições como a Universidade de Brasília, Universidade do Distrito Federal, Universidade Católica de Brasília, Universidade do Estado do Mato Grosso e a Rede Biota do Cerrado. “É também a oportunidade de prestar contas à sociedade apresentando os avanços científicos oriundos dos projetos das Redes”, afirma Silveira.
Anote:
Evento: Seca limite: Quantificando os limites de resistência hídrica de florestas da borda sul da Amazônia
Data: 26 de agosto de 2026
Horário: 8h às 12h
Local: Auditório 1 do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília (UnB) - Darcy Ribeiro (Asa Norte)
Público: Alunos, professores, pesquisadores e demais interessados
Inscrições: formulário digital
Link da transmissão: https://m.youtube.com/live/
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.