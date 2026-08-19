Workshop na UnB reúne ciência, inovação e sustentabilidade no Cerrado

Correio Braziliense

Prof David R Galbraith da University of Leeds, Reino Unido, ao centro na parte superior - (crédito: Comunicação Unemat)

A Rede Biota Cerrado participa da organização do Workshop da Rede Centro-Oeste de Pesquisa e Pós-Graduação, que será realizado no dia 26 de agosto. O evento acontecerá das 8h às 12h, no Auditório 1 do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília (UnB).

O encontro reunirá pesquisadores, docentes e estudantes para debater temas estratégicos relacionados à biodiversidade, inovação, saúde e sustentabilidade. Um dos destaques será a conferência do cientista britânico Prof. David R. Galbraith.

David Galbraith (foto: Arquivo pessoal)

O pesquisador da University of Leeds, no Reino Unido, apresentará a palestra Seca limite: Quantificando os limites de resistência hídrica de florestas da borda sul da Amazônia. Galbraith é reconhecido por suas pesquisas sobre os impactos das mudanças climáticas na dinâmica das florestas tropicais. Ele compartilhará resultados sobre os limites ecológicos das florestas na transição entre Cerrado e Amazônia, considerando o aumento da frequência e da intensidade das secas.

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Para Damaris Silveira, uma das organizadoras, o workshop é “um momento de conhecer novas parcerias, estimular estudantes a se envolverem com a ciência e mostrar o poder das instituições públicas no desenvolvimento científico do país”.

Debates sobre inovação e sustentabilidade

Além da conferência internacional, o evento terá apresentações sobre fitoinsumos, novos materiais para um futuro sustentável e educação em saúde. As discussões também abordarão arboviroses, biodefensivos e bioinsumos para fortalecer a cooperação científica na região Centro-Oeste.

A participação é gratuita, mediante preenchimento de formulário de inscrição. A iniciativa, que tem apoio da Capes e da FAPDF, é organizada pela Rede Centro-Oeste de Pesquisa e Pós-Graduação.

A rede reúne instituições como a Universidade de Brasília, Universidade do Distrito Federal, Universidade Católica de Brasília, Universidade do Estado do Mato Grosso e a Rede Biota do Cerrado. “É também a oportunidade de prestar contas à sociedade apresentando os avanços científicos oriundos dos projetos das Redes”, afirma Silveira.

Anote:

Evento: Seca limite: Quantificando os limites de resistência hídrica de florestas da borda sul da Amazônia

Data: 26 de agosto de 2026

Horário: 8h às 12h

Local: Auditório 1 do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília (UnB) - Darcy Ribeiro (Asa Norte)

Público: Alunos, professores, pesquisadores e demais interessados

Inscrições: formulário digital

Link da transmissão: https://m.youtube.com/live/ f7JVxQyXSNU?feature=share

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.