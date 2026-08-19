UnB aprova mudanças no ingresso pelo Sisu, Vestibular e PAS a partir de 2027

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) da Universidade de Brasília (UnB) aprovou uma nova política de ingresso para a graduação nas quatro principais modalidades de seleção primária da instituição. A medida busca reorganizar a oferta de vagas entre os semestres letivos, aumentando a taxa de ocupação e reduzindo a ociosidade sem alterar o número total de vagas anuais oferecidas pela universidade. A novidade foi divulgada nesta quarta-feira (19/8).
Com a reformulação, o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) passará a cobrir 100% dos cursos de graduação já no primeiro semestre de 2027, permitindo o ingresso via notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O Vestibular tradicional e o Acesso Enem concentrarão todas as suas entradas exclusivamente no segundo semestre.
O impacto imediato dessa reorganização será sentido no Vestibular 2026: os candidatos que realizarem a prova em novembro deste ano e forem aprovados no início de 2027 iniciarão as aulas apenas no segundo semestre letivo de 2027.
O Programa de Avaliação Seriada (PAS) também passará por reformulação, porém com transição gradual para respeitar os estudantes dos subprogramas em andamento. Nas edições PAS 2024–2026 e PAS 2025–2027, o ingresso continuará dividido entre o primeiro e o segundo semestres. A entrada exclusiva no primeiro semestre passará a valer a partir do subprograma PAS 2026–2028, direcionado aos calouros de 2029.
Além da redistribuição de datas, a nova regra autoriza o reaproveitamento de vagas não preenchidas entre processos seletivos do mesmo semestre — permitindo, por exemplo, que sobras do PAS sejam migradas para o Sisu, ou do Vestibular para o Acesso Enem, desde que respeitados os critérios de edital e o esgotamento das chamadas. O modelo será acompanhado periodicamente pelo Cepe para avaliar indicadores de matrícula e evasão.
Confira, no resumo abaixo, como fica o novo ingresso na UnB:
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SisuU: expandido para todos os cursos da UnB, com ingresso de aprovados concentrado no 1º semestre (a partir de 2027).
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Vestibular tradicional: entrada de aprovados concentrada no 2º semestre (já válido a partir do edital de 2026, com ingresso no meio de 2027).
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Acesso Enem: processo próprio da UnB que utiliza a nota do Enem, com ingresso direcionado ao 2º semestre.
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PAS (transição):
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Subprogramas 2024–2026 e 2025–2027: mantêm a entrada dividida entre 1º e 2º semestres.
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Subprograma 2026–2028 em diante: ingresso feito exclusivamente no 1º semestre (a partir de 2029).
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Sobra de vagas: vagas ociosas do 1º semestre (PAS/Sisu) e do 2º semestre (Vestibular/Acesso Enem) poderão ser reaproveitadas entre as modalidades do mesmo período letivo.