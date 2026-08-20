Vestibular de Medicina Uniceplac: 65 vagas para curso nota 5 no MEC

MM Marília Milhomen

A graduação dura seis anos e prepara os futuros médicos para atuar nos diferentes níveis de atenção à saúde. - (crédito: Divulgação)

O Centro Universitário Uniceplac abriu as inscrições para o vestibular de medicina do primeiro semestre de 2027. São oferecidas 65 vagas, e os interessados podem se inscrever até 5 de outubro, exclusivamente pela internet. As provas serão aplicadas em 1º de novembro no câmpus da instituição, localizado no Gama, Distrito Federal.

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O processo seletivo avaliará conhecimentos em quatro áreas definidas pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem): linguagens, códigos e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; e ciências humanas e suas tecnologias. A avaliação terá questões objetivas e uma redação, com duração total de quatro horas.



Curso nota máxima no MEC

Com nota 5 no Ministério da Educação (MEC) e mais de 30 anos de tradição, o curso de medicina do Uniceplac une formação humanizada, tecnologia e experiências práticas desde o primeiro semestre. A graduação dura seis anos e prepara os futuros médicos para atuar nos diferentes níveis de atenção à saúde.

Um dos diferenciais é o Centro de Realidade Simulada, o maior do Centro-Oeste. O espaço possui manequins de alta fidelidade e ambientes que reproduzem situações clínicas e de emergência, permitindo que os alunos desenvolvam habilidades antes do contato com pacientes.

O curso também utiliza metodologias ativas, como a aprendizagem baseada em problemas (PBL) e em equipes (TBL). Nelas, os estudantes são desafiados a resolver casos clínicos e tomar decisões de forma colaborativa, o que desenvolve autonomia e raciocínio clínico.

“Somos um centro universitário com tradição e excelência, com alto suporte tecnológico e criativo, para que o nosso aluno se mantenha atualizado com as mais modernas práticas adotadas em todo o mundo”, afirma o professor Dr. Marco Antônio Alves Cunha, coordenador do curso.

O Uniceplac mantém 38 ambulatórios no próprio campus, onde são realizados atendimentos em mais de dez especialidades médicas. Acompanhados por professores, os estudantes vivenciam situações reais, aproximando a formação acadêmica das necessidades da população.

A carreira médica apresenta alta inserção profissional. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), quase 100% dos médicos brasileiros estão empregados.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

