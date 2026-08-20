Mediversidade: bolsas para medicina para negros, indígenas e quilombolas

Correio Braziliense

O Instituto de Educação Médica (IDOMED) e o Instituto Yduqs abriram inscrições para o processo seletivo Mediversidade 2026.2. O programa oferece 10 bolsas para o curso de Medicina destinadas a candidatos negros, indígenas e quilombolas.

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As vagas são para o segundo semestre de 2026 e estão distribuídas entre as unidades IDOMED Città e Vista Carioca, na cidade do Rio de Janeiro. O prazo para se inscrever vai até 21 de agosto.

Como participar

O ingresso ocorre por meio do aproveitamento das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com edições válidas de 2022 a 2025. Os candidatos devem comprovar renda familiar mensal per capita de até cinco salários-mínimos.

Outro requisito é não possuir diploma de curso superior. As inscrições devem ser feitas no site http://econ.rio.br/idomediversidade. Os participantes precisam enviar a documentação comprobatória de renda e do tipo de vaga para análise.

O resultado final será divulgado em lista única, com a convocação dos candidatos baseada na nota obtida. A matrícula deverá ser realizada presencialmente nas instituições.

O programa Mediversidade

Lançado em 2024, o Mediversidade busca tornar o ensino da medicina mais diverso e atento aos impactos dos vieses sociais. A iniciativa surgiu a partir do dado de que apenas 4,5% das ilustrações em literatura médica representam peles negras, o que evidencia lacunas na formação.

“Temos o dever de garantir que nossos futuros médicos compreendam e respeitem a pluralidade da população brasileira, especialmente no cuidado com as populações mais vulnerabilizadas”, destaca Silvio Pessanha Neto, CEO do IDOMED.

Com os pilares Ensinar, Incluir e Mobilizar, o programa estabelece metas como:

revisão da matriz curricular dos cursos de medicina (70% das unidades com mudanças até 2026);

criação de um fundo para apoiar pesquisas sobre diversidade;

ampliação de vagas afirmativas para docentes;

reserva de 10% das bolsas sociais para estudantes negros, indógenas e pessoas com deficiência.

A obra literária Nigrum Corpus, desenvolvida pelo programa, ganhou o Grand Prix em Industry Craft no Cannes Lions 2025. Neste ano, a iniciativa conquistou o Grand Prix na categoria Glass: The Lion for Change e um Leão de Bronze em Creative Data.

Outras ações em andamento incluem a aquisição de manequins de simulação com tons de pele diversos e o fomento à produção científica com foco em equidade na saúde. Em abril de 2024, o programa começou a apoiar projetos de pesquisa sobre diversidade nas 18 unidades de Medicina do IDOMED.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.