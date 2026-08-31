Financiamento estudantil

Desenrola Fies termina hoje (31/8) com desconto de até 99%

Renegociação abrange estudantes em fase de amortização; adesão ocorre exclusivamente pelos canais dos bancos

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Correio Braziliense
postado em 31/08/2026 17:35
A adesão pode ser realizada de forma digital pelo aplicativo Fies Caixa ou por meio dos canais e agências do Banco do Brasil - (crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil; /Agência Brasil)
A adesão pode ser realizada de forma digital pelo aplicativo Fies Caixa ou por meio dos canais e agências do Banco do Brasil - (crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil; /Agência Brasil)
Termina hoje (31/8) o prazo para renegociar dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) por meio do Desenrola Fies 2026, oferecendo descontos de até 99% para ex-estudantes com contratos firmados até 2017 que se encontravam em fase de amortização em 4 de maio deste ano. A adesão pode ser realizada de forma digital pelo aplicativo Fies Caixa ou por meio dos canais e agências do Banco do Brasil.
A medida contempla tanto mutuários adimplentes quanto inadimplentes, buscando desafogar o passivo de contratos antigos do ensino superior. Ficam expressamente excluídos desta rodada os financiamentos assinados a partir de 2018, bem como aqueles que ainda se encontram em período de utilização acadêmica ou em fase de carência.
Para que o acordo seja validado, o tomador deve realizar obrigatoriamente o pagamento da parcela de entrada, sem a qual a proposta é cancelada de forma automática pelo sistema. As normas do programa determinam que cada contrato pode passar por apenas uma única renegociação durante toda a vigência da iniciativa.

Anote

  • Programa: Desenrola Fies 2026;
  • Prazo: Até hoje, 31 de agosto de 2026;
  • Público-alvo: Contratos firmados até 2017 em fase de amortização em 4/5/2026;
  • Condição: Pagamento da parcela de entrada valida o acordo;
  • Desconto: Até 99%, conforme o perfil da dívida;
  • Como aderir: Aplicativo Fies Caixa ou canais do Banco do Br;

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