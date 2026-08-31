TCU vai fiscalizar vagas de medicina após reprovação de 107 cursos

Correio Braziliense

A fiscalização ocorre após os resultados do Enamed, a primeira avaliação nacional da formação médica, que apontou que 107 dos 351 cursos avaliados obtiveram notas 1 ou 2 - (crédito: Freepik)

O Tribunal de Contas da União (TCU) iniciará uma auditoria, a pedido do Senado Federal, para apurar os critérios adotados pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Inep na autorização de novos cursos e na expansão de vagas de medicina no país, conforme informações do portal do TCU.

A fiscalização ocorre após os resultados do Enamed, a primeira avaliação nacional da formação médica, que apontou que 107 dos 351 cursos avaliados obtiveram notas 1 ou 2, patamares considerados insatisfatórios que representam cerca de 30% do total examinado.

Paralelamente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) restabeleceu em 19 de agosto as sanções punitivas do MEC contra esse mesmo bloco de 107 instituições reprovadas, incluindo o corte de vagas no Fies e no Prouni, a redução de vagas autorizadas e a proibição de novos processos seletivos.