PUCPR lança protocolo com 12 regras para uso crítico de ia

Correio Braziliense

O projeto foi estruturado por pesquisadores da universidade em alinhamento com os princípios éticos da encíclica Magnifica Humanitas, focada na preservação da autonomia humana frente ao avanço tecnológico. "Em vez de apenas discutir o futuro da IA, criamos mecanismos para influenciar essa relação no presente", afirma o advogado e pesquisador de tecnologia Ronaldo Lemos - (crédito: Divulgação/PUCPR)

A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) desenvolveu o Código Humanitas, um protocolo com 12 diretrizes gratuitas criado para estimular o pensamento crítico nas interações com sistemas de inteligência artificial (IA). O documento, que exige das plataformas a indicação de fontes verificáveis e a consideração de diferentes perspectivas, está disponível para o público mediante simples cadastro.



A ferramenta surge como resposta à adoção acelerada de algoritmos no país. Dados da pesquisa Hopes and Fears 2025, citados pela instituição, apontam que 70% dos profissionais brasileiros utilizam ia em suas rotinas, um índice acima da média global de 54%. O código atua como uma camada de proteção: ao ser colado no início de um chat, ele orienta a máquina a preservar a autoria do usuário e a exigir validação humana em assuntos de saúde, direito e finanças.



O projeto foi estruturado por pesquisadores da universidade em alinhamento com os princípios éticos da encíclica Magnifica Humanitas, focada na preservação da autonomia humana frente ao avanço tecnológico. "Em vez de apenas discutir o futuro da ia, criamos mecanismos para influenciar essa relação no presente", afirma o advogado e pesquisador de tecnologia Ronaldo Lemos, que colaborou na elaboração do protocolo ao lado de especialistas em inovação.



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