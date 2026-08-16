Gestores mostram que, em relação à IA, o diferencial estratégico deve vir do topo

Patrick Selvatti

Sócio da Pré-moldados Brasil, Marcelo Leite fundou uma startup para reduzir desperdício de insumos, garantindo uma economia diária de R$ 1.800 - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Enquanto a inteligência artificial avança a passos largos, a verdadeira revolução no ambiente empresarial brasileiro esbarra em um obstáculo invisível nas instâncias de governança: o abismo entre a velocidade da tecnologia e a maturidade estratégica dos conselhos de administração. Mas na Pré-Moldados Brasil, localizada em Ceilândia, no Distrito Federal, a transformação digital encontrou espaço para potencializar a operação antes mesmo de o tema virar pauta nos grandes fóruns corporativos. Sócio-diretor da empresa familiar fundada há mais de cinco décadas e hoje gerida pela terceira geração, Marcelo Silva Leite, de 38 anos, criou um sistema que mapeou, em 2024, que as perdas da fábrica giravam em torno de 7% de um consumo diário de 120 toneladas de concreto (cerca de 8,4 toneladas perdidas) e, em junho de 2026, esse índice despencou para 2,5% (equivalente a três toneladas), gerando uma economia de R$ 1.800 por dia em desperdício evitado.

A inspiração nasceu de uma viagem à China, onde Marcelo conheceu projetos de aplicação de IA no setor. "Um dos braços desse projeto no instituto de pesquisa chinês era, na saída do concreto, uma câmera filmando para verificar se o produto acabado estava bom ou ruim", relata o gestor, destacando que a ideia ganhou força após uma provocação da assessoria de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico da Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra) sobre o volume de refugo e desperdício. Engenheiro civil e de produção com pós-graduação em ciência de dados, o empresário decidiu que era hora de agir. Foi assim que nasceu a Tandera — nome inspirado no místico "olho de Thundercats que tudo podia ver." Utilizando uma câmera comum ligada à internet e conectada a um servidor em nuvem hospedado no Google, o sistema valida a qualidade do produto acabado diretamente na saída da esteira.

A diferença decisiva ocorreu no topo: a ideia e o orçamento foram apresentados ao conselho de administração da empresa familiar, e o risco foi aceito. Com o apoio da consultoria do programa Brasil Mais Produtivo, o resultado prático dessa aprovação estratégica foi drástico e o que começou como uma solução interna para a fábrica de médio porte — que, hoje, conta com 225 funcionários, sendo 129 na linha de produção — expandiu-se para além dos muros da empresa.

A Tandera transformou-se em uma startup que, hoje, presta serviços para outras 13 empresas na capital federal. Para o fundador, a escolha de comercializar a tecnologia teve um propósito estratégico maior do que apenas garantir exclusividade interna. "Em vez de tornar isso um diferencial competitivo, optamos por transformar em um produto para o mercado; o maior motivo foi subir a régua do mercado. Como são poucas empresas na região com essa característica, se regulamos o mínimo de qualidade, conseguimos elevar o nível de todo o setor", pontua Marcelo.

Exceção que confirma

Histórias de sucesso como a da Pré-Moldados Brasil, contudo, ainda representam uma exceção em um cenário corporativo que patina diante da inovação. Enquanto a inteligência artificial já se impõe como uma força implacável sobre a produtividade, a eficiência e a competitividade nas áreas operacionais e no C-level, um levantamento da StartSe revela que essa agenda encontra barreiras severas justamente onde as grandes diretrizes deveriam nascer: nos conselhos de administração.

Respondido integralmente por 77 conselheiros, executivos e lideranças, o estudo expõe uma desconexão profunda entre a urgência da transformação digital e a maturidade estratégica das instâncias de governança. O levantamento detalha os principais pontos de fricção que impedem os conselhos de liderar essa revolução, começando pela falta de repertório técnico: dos 74 líderes que avaliaram o tema, 61 afirmam que o conselho não possui expertise suficiente em inteligência artificial para apoiar decisões estratégicas, ou que o assunto sequer chegou ao nível de discussão do conselho administrativo. Essa lacuna é agravada pela ausência de estruturas dedicadas, já que, entre os 72 respondentes sobre a governança corporativa, 49 indicam que a companhia não possui um comitê voltado para a transformação digital.

Além da falta de estruturas formais, o estudo aponta uma renovação lenta nas instâncias de liderança, visto que, sobre sucessão e renovação das cadeiras, 61% dos 75 respondentes consideram o ritmo atual insuficiente ou parcialmente inadequado às necessidades estratégicas da empresa. Por fim, no que tange às barreiras culturais e de priorização, o maior obstáculo apontado para modernizar o conselho foi a falta de prioridade estratégica (32%), logo seguida pela resistência cultural (25%).

Esses dados demonstram que, especialmente em empresas de capital fechado e organizações familiares, a adoção da IA esbarra em um desafio que vai muito além da tecnologia: exige governança, visão de longo prazo e repertório estratégico — elementos fundamentais que o mercado ainda tenta alcançar para transformar iniciativas isoladas em diretrizes sistêmicas.

Leia as outras reportagens da série:

O abismo tecnológico entre os conselhos de administração e a revolução digital

77% dos conselheiros e executivos afirmam que o conselho não tem expertise em IA para apoiar decisões estratégicas — ou o tema sequer é discutido.

68% das empresas não possuem um comitê dedicado à transformação digital.

61% consideram o ritmo de renovação dos conselhos insuficiente ou parcialmente inadequado às necessidades da companhia.

Obstáculos

Falta de prioridade estratégica: 32%

Resistência cultural: 25%

A IA já está no nível operacional, mas em 8 a cada 10 empresas, o conselho ainda não tem repertório para governar essa transformação.

Fonte: StartSe

"Em vez de tornar isso um diferencial competitivo, optamos por transformar em um produto para o mercado; o maior motivo foi subir a régua do mercado", Marcelo Leite, fundador da Thundera (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Ecossistema de apoio

O sucesso de iniciativas como a Tandera na Pré-Moldados Brasil ilustra a direção que o ecossistema produtivo local busca impulsionar. O Hub da Indústria do Distrito Federal atua justamente para promover o uso da tecnologia na cadeia produtiva e elevar a maturidade digital do setor industrial brasiliense. Conduzido desde 2023 pela Fibra, o projeto atende micro, pequenas e médias indústrias por meio de capacitações em grupo, mentorias e consultorias individualizadas sobre temas vitais como gestão, liderança, planejamento estratégico, transformação digital, vendas e redes sociais.

Para o presidente da Fibra, Jamal Jorge Bittar, a modernização deixou de ser um diferencial opcional para se tornar uma questão de sobrevivência: "A eficiência operacional e a inovação tecnológica se tornaram pré-requisitos para a sustentabilidade financeira e a sobrevivência no mercado. O Hub da Indústria é um ambiente de troca de conhecimentos e experiências, de interação e de conexão entre empresas, em sintonia com a administração pública e instituições acadêmicas. Nosso propósito é fomentar a aceleração da transformação digital no setor industrial com foco na competitividade", sintetiza.

Quando se fala em digitalização e automatização nas plantas fabris, contar com profissionais capacitados que dominem as novas tecnologias é um pilar indispensável. No Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-DF), os trabalhadores encontram opções de cursos para aprender uma profissão ou se aperfeiçoar em suas áreas de atuação, em um portfólio moldado para atender às demandas reais das empresas. Além da formação de mão de obra, a instituição apoia os negócios com soluções práticas para a melhoria de produtos, otimização de processos e redução de desperdícios. O portfólio de consultorias abrange desde a reestruturação de layout no chão de fábrica até a implementação de projetos avançados de inovação e novas tecnologias produtivas.

"Na indústria, a incorporação de novas tecnologias está na gestão, na logística, no chão de fábrica. Há um movimento importante no país, especialmente com a Nova Indústria Brasil, que criou um ambiente favorável à transformação digital. É muito importante que nossas empresas estejam preparadas para aproveitar essas oportunidades, portanto temos trabalhado bastante nesse sentido", conclui Jamal Jorge Bittar, que também preside o Conselho Regional do Senai-DF.

O head de Negócios da HPlus Hotelaria, João Paulo Rocha, defende que a adoção da tecnologia se constrói mostrando números positivos (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

Revolução que se constrói com resultados

A Hplus Hotelaria, com mais de 24 anos, 800 colaboradores, 18 hotéis e R$ 1 bilhão em patrimônio, tem na inovação sua aposta estratégica. Segundo João Paulo Rocha, head de Negócios, a hospitalidade sempre foi intensiva em mão de obra e acolhimento, mas "o que mudou é que deixou de ser suficiente". Ele explica que a jornada do hóspede começa nas redes sociais, com perguntas cada vez mais específicas. "Responder nesse nível de detalhe, em escala, com 80 mil interações por mês, não se resolve contratando mais gente. Resolve-se com processo, dado e tecnologia sustentando as pessoas", pondera. Na Hplus, a demanda por IA partiu da própria CEO, Ana Paula Faure, que cobrou propostas de todas as diretorias. "Quando a pauta nasce no topo, ela deixa de ser iniciativa isolada e passa a ser estratégia da companhia", ressalta.

O grupo investiu em duas frentes: precificação (revenue management) e automação financeira. "Vender diária de hotel se aproximou muito de vender assento de avião", compara João Paulo. A modernização do revenue começou em 2016, mas o salto veio em 2022, com dados e maturidade da equipe. "Tecnologia não entrega no dia da instalação; entrega quando a operação aprende a usá-la", enfatiza. No financeiro, robôs capturam notas fiscais da Secretaria de Fazenda (Sefaz) e alimentam o ERP, com validação humana obrigatória. O projeto começou em 2026 e, segundo ele, "a automação assume o trabalho repetitivo e a decisão continua com pessoas. Em pagamento e classificação contábil, não abrimos mão da checagem humana".

O maior desafio foi cultural, com a insegurança gerada por sistemas novos. "Adoção não se decreta por comunicado interno; constrói-se mostrando resultado", afirmou. E os resultados vieram: no primeiro semestre de 2026, a diária média da Hplus em Brasília cresceu 8,5%, ante 2,8% do mercado. O RevPAR do setor caiu 1,5%, enquanto o da Hplus cresceu 1,1% — diferença de 2,6 pontos percentuais. "Em um mercado que recuou, crescer significa ganhar participação, e é isso que dá segurança sobre a estratégia adotada", conclui.

Letramento digital