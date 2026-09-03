Iesb promove evento gratuito para receber alunos do ensino médio

Correio Braziliense

O Iesb Aberto é um evento gratuito voltado à orientação profissional e escolha de carreira - (crédito: Divulgaçãp)

Por: Gabriela Santos*

O Centro Universitário IESB realiza, no dia 11 de setembro, o Iesb aberto, um evento totalmente gratuito voltado para estudantes do ensino médio. A ação ocorre no Câmpus Asa Sul, em Brasília, e é dividida em dois turnos: das 8h às 12h e das 14h às 18h. O objetivo principal é aproximar os futuros universitários da rotina acadêmica, permitindo que conheçam de perto a infraestrutura da instituição antes de realizarem suas escolhas profissionais partindo da interação com quem vive a universidade na prática.

Durante o evento, os participantes podem circular livremente por espaços organizados em trilhas temáticas que abrangem oito áreas do conhecimento. Estão incluídos os setores de comunicação & artes, direito & relações internacionais, design & arquitetura, audiovisual & games, ciências & saúde, tecnologia & engenharias, administração & negócios, e moda & estilismo. Em cada uma dessas áreas, professores e coordenadores de curso realizam oficinas, atividades práticas e conversas informais para tirar dúvidas sem discursos comerciais e com a participação de estudantes voluntários da instituição.

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A programação de cada turno segue uma estrutura planejada para facilitar a experiência do visitante. As atividades começam com o credenciamento e as boas-vindas no hall principal do Câmpus Asa Sul. Em seguida, os estudantes participam de um tour guiado pelas instalações, que engloba salas de aula, laboratórios, biblioteca e espaços de convivência. Por fim, as trilhas são abertas para que o público explore as áreas de seu interesse e interaja diretamente com o corpo docente.

A iniciativa integra o calendário de ações do Iies focadas na orientação profissional de jovens que se preparam para o vestibular e para o ingresso no ensino superior. Os interessados em garantir uma vaga e obter mais informações devem realizar a inscrição por meio do endereço eletrônico oficial do evento.

Serviços:

Data: 11 de setembro

Horários: Turno da manhã, das 8h às 12h, e turno da tarde, das 14h às 18h

Local: Câmpus Asa Sul - Centro Universitário IESB

Público-alvo: Estudantes do ensino mdédio

Entrada: Gratuita

Inscrições e informações: https://conteudos.iesb.br/iesb-aberto

Estagiária sob a supervisão de Ana Sá*