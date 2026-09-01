Trote solidário da Faculdade Anhanguera estimula doações de sangue e de cabelo

Ação ocorre neta quinta-feira (3/9) e 10 de setembro, nas unidades de Águas Claras e Taguatinga Shopping

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Correio Braziliense
postado em 01/09/2026 18:30 / atualizado em 01/09/2026 18:51
- (crédito: Divulgação / Faculdade Anhanguera de Brasília)
- (crédito: Divulgação / Faculdade Anhanguera de Brasília)

A Faculdade Anhanguera realizará o evento Trote solidário do segundo semestre de 2026, na próxima quinta-feira (3/9), na unidade do Taguatinga Shopping. A campanha incentiva a doação de sangue e de cabelo como forma de promover solidariedade e impacto social. O evento também contará com uma segunda data, 10 de setembro na faculdade Anhanguera — Águas Claras das 8h30 às 12h.

A iniciativa reúne alunos, professores, colaboradores e a comunidade para participar das atividades. As doações de cabelo arrecadadas durante o evento serão destinadas ao Instituto Perucas do Bem, que produz perucas para pessoas em tratamento contra o câncer.

“A realização do Trote Solidário já se tornou uma tradição na unidade e uma oportunidade de reforçar o papel da educação como agente de transformação social. Ao envolver alunos e comunidade em ações de solidariedade, incentivamos valores como empatia, cidadania e responsabilidade coletiva”, destaca Karen Loiola, coordenadora acadêmica da Faculdade Anhanguera de Brasília.

Confira a programação:

Faculdade Anhanguera - Taguatinga Shopping
Data: 3 de setembro
Doação de sangue: às 8h30 às 12h
Corte de cabelo: 8h30 às 12h e às 18h às 20h
Endereço: QS 01, Lote 40, Taguatinga Shopping - Taguatinga, Brasília - DF, 71950-904

Faculdade Anhanguera - Águas Claras
Data: 10 de setembro
Doação de sangue: 8h30 às 12h
Corte de cabelo: 8h30 às 12h e 18h às 20h
Endereço: Av. das Araucárias - Águas Claras, Brasília – DF

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