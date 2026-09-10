Mochilão UDF: vivência universitária e orientação de carreira gratuitas

Correio Braziliense

Não existe um número de vagas, pois o fluxo no dia dentro do campus é aberto e rotativo, as inscrições são necessárias para organização logistica das oficinas - (crédito: Divulgação )

Por: Gabriela Santos*

A escolha da carreira profissional durante o ensino médio é um momento decisivo na vida dos jovens, frequentemente cercado de dúvidas, expectativas e descobertas. Com o objetivo de aproximar os estudantes da realidade do mercado de trabalho e do ambiente acadêmico, o Centro Universitário do Distrito Federal (UDF) realizará, no dia 8 de outubro, o Mochilão. A feira de profissões, promovida em parceria com a Cruzeiro do Sul Educacional, oferece uma imersão prática e gratuita no universo do ensino superior.

O evento busca transformar a escolha da carreira em uma jornada de descoberta. Durante a programação, os participantes terão a oportunidade de conhecer de perto os cursos oferecidos pela instituição, visitar os espaços acadêmicos e participar de atividades práticas ligadas a diferentes áreas do conhecimento. Além disso, os estudantes poderão conversar diretamente com professores e universitários para esclarecer dúvidas e descobrir novas possibilidades de atuação.

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A iniciativa também joga luz sobre a importância de se conhecer a rotina e a realidade de uma profissão antes de optar por uma graduação, ajudando a mitigar os desafios comuns enfrentados pelos jovens nessa fase de transição. Atualmente, a UDF oferece cursos de graduação, pós-graduação e extensão em áreas como Direito, Negócios, Saúde e Tecnologia.

Serviço:

- Data: 8 de outubro

- Local: UDF - Campus Sede

- Endereço: SEPS Quadra 704/904 Conjunto A, Asa Sul, Brasília - DF

- Inscrições: Gratuitas, realizadas diretamente pelo site http://www.omochilao.com.br

- Mais informações: udf.edu.br

Estagiária sob a supervisão de Ana Sá*