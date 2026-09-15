Universidade Católica de Brasília promove feira de carreiras

*Por Ana Bispo Calisto
A Universidade Católica de Brasília (UCB) promove, em 25 de setembro e 1º de outubro, a feira de carreiras voltada a estudantes do ensino médio. A programação apresenta 20 cursos de graduação por meio de oficinas, visitas guiadas, demonstrações práticas e atividades conduzidas por professores e universitários.
A primeira edição ocorre no Câmpus Taguatinga, em 25 de setembro, e a segunda no Câmpus Asa Sul, em 1º de outubro. Nos dois dias, as atividades serão realizadas das 8h às 18h. A expectativa é receber cerca de 7 mil estudantes.
Durante o evento, os participantes poderão conhecer laboratórios, clínicas e outros espaços especializados da universidade, além de conversar com integrantes da comunidade acadêmica sobre cursos, profissões e mercado de trabalho. Entre as atividades estão simulações de coleta de sangue e aplicação de botox, na área de biomedicina, e demonstração de clareamento dental em manequim odontológico.
As escolas interessadas podem realizar a inscrição pelo site da UCB. A universidade também disponibiliza ônibus para levar os estudantes das escolas inscritas até o local do evento e retornar às escolas.
Anote
Câmpus Taguatinga
Data: 25 de setembro
Endereço: QS 07, Lote 01, EPCT, Taguatinga
Horário: 8h às 18h
Câmpus Asa Sul
Data: 1º de outubro
Endereço: Quadra 702 Sul, Asa Sul
Horário: 8h às 18h
Inscrições pelo link https://lp.ucb.br/universo-catolica.
*Estagiária sob a supervisão de Ana Sa