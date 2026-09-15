Universidade Católica de Brasília promove feira de carreiras

Correio Braziliense

Estudantes do ensino médio poderão conhecer laboratórios, clínicas e outros espaços especializados da universidade na feira de carreiras. - (crédito: Divulgação/UCB)

*Por Ana Bispo Calisto

A Universidade Católica de Brasília (UCB) promove, em 25 de setembro e 1º de outubro, a feira de carreiras voltada a estudantes do ensino médio. A programação apresenta 20 cursos de graduação por meio de oficinas, visitas guiadas, demonstrações práticas e atividades conduzidas por professores e universitários.

A primeira edição ocorre no Câmpus Taguatinga, em 25 de setembro, e a segunda no Câmpus Asa Sul, em 1º de outubro. Nos dois dias, as atividades serão realizadas das 8h às 18h. A expectativa é receber cerca de 7 mil estudantes.

Leia mais: Confira as oportunidades de estudo e pesquisa no exterior

Durante o evento, os participantes poderão conhecer laboratórios, clínicas e outros espaços especializados da universidade, além de conversar com integrantes da comunidade acadêmica sobre cursos, profissões e mercado de trabalho. Entre as atividades estão simulações de coleta de sangue e aplicação de botox, na área de biomedicina, e demonstração de clareamento dental em manequim odontológico.

As escolas interessadas podem realizar a inscrição pelo site da UCB. A universidade também disponibiliza ônibus para levar os estudantes das escolas inscritas até o local do evento e retornar às escolas.





Anote

Câmpus Taguatinga

Data: 25 de setembro

Endereço: QS 07, Lote 01, EPCT, Taguatinga

Horário: 8h às 18h

Câmpus Asa Sul

Data: 1º de outubro

Endereço: Quadra 702 Sul, Asa Sul

Horário: 8h às 18h

Inscrições pelo link https://lp.ucb.br/universo-catolica.

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sa