Gabarito do Enamed 2026 sai nesta terça (15); recursos até quinta

Correio Braziliense

O Enamed avalia a qualidade da formação médica no Brasil em duas etapas: uma voltada a concluintes do curso e outra a estudantes do último ano - (crédito: Whisk/Google IA)

*Por Ana Bispo Calisto

O gabarito preliminar do Enamed 2026 será divulgado nesta terça-feira (15/9), no Sistema Enamed. A prova foi aplicada ontem, 13 de setembro, em todos os estados e no Distrito Federal. O Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica é organizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e voltado a estudantes do 4º ano de medicina e a médicos formados inscritos no Enade 2026.

O Enamed avalia a qualidade da formação médica no Brasil em duas etapas: uma voltada a concluintes do curso e outra a estudantes do último ano. A prova tem horário padronizado em todo o país, com abertura dos portões às 12h, fechamento às 13h, início às 13h30 e encerramento às 18h30 (horário de Brasília).

Participantes que quiserem contestar o gabarito preliminar podem apresentar recurso entre 15 e 17 de setembro, exclusivamente pelo Sistema Enamed. A argumentação precisa ser objetiva, fundamentada e apresentada dentro do prazo. Recursos sem fundamentação ou fora do prazo não são considerados pelo Inep.

Gabarito definitivo, resultado dos recursos e resultados individuais dos participantes da aplicação regular estão previstos para 4 de dezembro de 2026. Para quem teve pedido de reaplicação deferido, o resultado válido será o obtido na prova de 18 de outubro — e o desempenho da aplicação regular não será divulgado para esse grupo.

Anote

Gabarito preliminar (aplicação regular): 15 de setembro de 2026

15 de setembro de 2026 Prazo para recursos: 15 a 17 de setembro de 2026

15 a 17 de setembro de 2026 Gabarito definitivo e resultado final: 4 de dezembro de 2026

4 de dezembro de 2026 Reaplicação: 18 de outubro de 2026

18 de outubro de 2026 Sistema Enamed: enamed.inep.gov.b

*Estagiária sob supervisão de Ana Sa